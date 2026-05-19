BingX se torna a primeira exchange a oferecer airdrop pré-IPO da OpenAI

CIDADE DO PANAMÁ, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, lançou hoje uma campanha de airdrop pré-IPO da OpenAI em sua plataforma, expandindo o acesso dos usuários à exposição de mercado privado vinculada a uma das empresas de inteligência artificial mais proeminentes do mundo. A campanha marca a BingX como a primeira exchange a oferecer um airdrop pré-IPO da OpenAI, e segue o lançamento anterior de trading pré-IPO da SpaceX na plataforma, que recebeu forte engajamento de mercado dos usuários.

BingX Becomes First Exchange to Offer OpenAI Pre-IPO Airdrop (PRNewsfoto/BingX)

De 19 a 28 de maio (UTC+8), a campanha de airdrop apresenta um pool total de prêmios de mais de 300.000 USDT. Usuários elegíveis podem participar de uma variedade de eventos de trading para reivindicar recompensas de airdrop, com bônus disponíveis para traders ativos, usuários de primeira viagem e membros BingX VIP.

O lançamento reflete a crescente demanda de investidores por acesso a oportunidades de alto crescimento em mercados privados que tradicionalmente permaneceram inacessíveis para participantes de varejo no espaço cripto. Ao permitir trading pré-IPO e tokenização vinculados a empresas de tecnologia globalmente reconhecidas, a BingX visa reduzir barreiras à participação enquanto amplia sua gama de ofertas de investimento alternativo.

"Através da campanha de airdrop pré-IPO da OpenAI, queremos dar aos usuários oportunidades mais diretas de participar de uma das histórias de crescimento em IA mais observadas do mercado", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "Ao combinar exposição pré-IPO com um programa de incentivo de airdrop em grande escala, estamos reduzindo barreiras à participação e criando valor agregado tanto para usuários novos quanto existentes. Esta campanha reflete nosso compromisso mais amplo de tornar oportunidades de investimento de alto perfil mais acessíveis, envolventes e recompensadoras para nossa comunidade global."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: bingx.com/pt

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FONTE BingX