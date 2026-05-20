BingX 成為首家推出 OpenAI 上市前空投的加密貨幣交易所，拓展 AI 私募市場投資機會

此次推出反映出市場對高成長 AI 投資與私募市場機會的需求日益增加，而這類機會過去通常僅限於少數機構或高資產投資者。透過提供與全球知名科技企業相關的 Pre-IPO 上市前交易與代幣化產品，BingX 致力於降低參與門檻，同時持續拓展多元化的另類投資產品版圖。

BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「透過 OpenAI Pre-IPO 上市前空投活動，我們希望讓更多用戶能直接參與市場最受關注的 AI 成長故事之一。藉由結合上市前投資機會與大型空投獎勵計畫，我們不僅降低參與門檻，也為新舊用戶創造更多價值。此次活動再次展現 BingX 致力於讓全球社群更容易參與高關注度投資機會，同時享受更具互動性與回饋性的投資體驗。」

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。

憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋衍生品、現貨交易與跟單交易及TradFi等多元領域，滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX