CIUDAD DE PANAMÁ, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha lanzado en su plataforma una campaña de airdrop pre-IPO de OpenAI, ampliando así el acceso de los usuarios a la exposición al mercado privado vinculada a una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Esta campaña convierte a BingX en el primer exchange en ofrecer un airdrop pre-IPO de OpenAI, y sigue al lanzamiento anterior de la plataforma para el trading pre-IPO de SpaceX, que tuvo una gran acogida entre los usuarios.

BingX se convierte en el primer exchange en ofrecer airdrop Pre-IPO de OpenAI (PRNewsfoto/BingX)

La campaña de airdrop ofrece un premio total de más de 300.000 USDT. Los usuarios elegibles pueden participar en diversos eventos de trading para reclamar las recompensas del airdrop, con bonificaciones disponibles para traders activos, usuarios nuevos y miembros VIP de BingX.

El lanzamiento refleja la creciente demanda de los inversores por acceder a oportunidades de mercado privado de alto crecimiento que tradicionalmente han sido inaccesibles para los inversores minoristas en el ámbito de las criptomonedas. Al permitir el trading pre-IPO y la tokenización vinculada a empresas tecnológicas de renombre mundial, BingX busca reducir las barreras de entrada y ampliar su gama de ofertas de inversión alternativa.

"A través de la campaña de airdrop pre-IPO de OpenAI, queremos brindar a los usuarios oportunidades más directas para participar en una de las historias de crecimiento de IA más seguidas del mercado»", declaró Pablo Monti, Portavoz de BingX. "Al combinar la exposición pre-IPO con un programa de incentivos de airdrop a gran escala, estamos reduciendo las barreras de acceso y creando valor añadido tanto para usuarios nuevos como para los ya existentes. Esta campaña refleja nuestro compromiso general de hacer que las oportunidades de inversión de alto perfil sean más accesibles, atractivas y gratificantes para nuestra comunidad global".

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX