CIUDAD DE PANAMÁ, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, anunció hoy un hito notable para su oferta de TradFi al alcanzar un volumen de trading en 24 horas superior a los mil millones de dólares. De este total, BingX TradFi Gold contribuyó con más de 500 millones de dólares, lo que demuestra el gran interés y la participación activa de los usuarios.

BingX TradFi supera los mil millones de dólares de volumen de trading en 24 horas

Desde el lanzamiento de BingX TradFi, una función integrada que permite operar con una amplia gama de activos financieros del mundo real, la plataforma ha experimentado una sólida adopción. La respuesta de los traders destaca el creciente atractivo de la oferta diversificada de BingX, que abarca materias primas, divisas, acciones e índices. El copy trading de TradFi también se ha acelerado, con un pico diario de 51,84 millones de dólares en 15 días.

"A medida que la demanda de TradFi sigue creciendo, nos mantenemos a la vanguardia ofreciendo productos y servicios robustos que se adaptan a las necesidades cambiantes de nuestros usuarios", comentó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "Nuestra oferta ampliada ofrece a los traders una mayor variedad y un acceso más amplio al mercado, abriendo nuevas oportunidades en un entorno dinámico. Este logro en el volumen de operaciones de TradFi demuestra la sólida capacidad de BingX y la confianza que nuestros usuarios depositan en nosotros".

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865030/BingX_TradFi_24_Hour_Trading_Volume_Surpasses__1_Billion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5725210/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX