Birla Carbon lança nova linha de produção de SCM Continua™ na Itália

Nova linha de produção para garantir a segurança do fornecimento e a consistência do produto em todos os mercados

Matéria-prima a ser recebida da recém-inaugurada instalação de pirólise da Circtec na Holanda

TRECATE, Itália, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Birla Carbon anunciou hoje uma nova linha de produção em suas instalações de negro de fumo em Trecate, Itália. Esta linha dedicada servirá ao propósito de acabamento e embalagem do Material Carbonáceo Sustentável (SCM) Continua™, um material circular líder do setor derivado de pneus em fim de vida útil. Com este lançamento, o SCM Continua de alta qualidade e consistente estará disponível em grandes volumes, fortalecendo a segurança de fornecimento a longo prazo para os clientes da Birla Carbon em todo o mundo.

Falando sobre o lançamento, John Loudermilk, presidente e CEO da Birla Carbon, disse: "Este é um momento crucial para a Birla Carbon. O Continua SCM representa o material circular mais consistente e de alta qualidade na indústria de negro de fumo atualmente e substitui uma porção de negro de fumo na maioria das aplicações de borracha e não-borracha. Também reflete a colaboração entre indústrias para a sustentabilidade, com matéria-prima proveniente da recém-lançada instalação de pirólise de pneus da nossa parceira Circtec na Holanda, e acabada e embalada em nossa linha de processamento de última geração em Trecate." Ele acrescentou: "O lançamento desta linha é um marco importante em nossa ambição de colocar de volta na indústria 300.000 toneladas de pneus em fim de vida anualmente até 2030, contribuindo para nossa aspiração de atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050".

Destacando o impacto no cliente e na sustentabilidade, John Davidson, diretor de vendas, marketing e sustentabilidade da Birla Carbon, disse: "O lançamento da linha de processamento Continua SCM em Trecate aumenta a disponibilidade de nosso portfólio de produtos circulares para clientes em todo o mundo. O Continua SCM permite que nossos clientes aumentem o uso de materiais sustentáveis em seus produtos, mantendo os padrões de desempenho esperados. Essa expansão reforça nosso compromisso de apoiar as metas de sustentabilidade dos clientes em escala."

O Continua SCM é uma gama de soluções sustentáveis desenvolvidas em escala com conhecimento técnico, qualidade superior e alcance global para melhorar a sustentabilidade e a circularidade do produto. A Birla Carbon oferece o Continua 8000 SCM e suas variações para as indústrias de pneus, artigos mecânicos de borracha e plásticos.

Através da Continua SCM, a Birla Carbon oferece:

Segurança de fornecimento com grandes volumes e benefícios funcionais adicionais

Possibilidades de combinação para soluções ideais

Aumento do conteúdo reciclado

Menores custos de homologação

Qualidade consistente com a conformidade regulatória

O parceiro estratégico da Birla Carbon na Europa, a Circtec, lançou sua instalação de pirólise de pneus na Holanda em janeiro de 2026. Detalhes da instalação aqui.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2877871/Continua_Logo.jpg

FONTE Birla Carbon