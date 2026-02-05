Birla Carbon lance une nouvelle ligne de production Continua™ SCM en Italie

Une nouvelle ligne de production pour garantir la sécurité de l'approvisionnement et l'homogénéité des produits sur tous les marchés

La matière première proviendra de l'installation de pyrolyse récemment inaugurée par Circtec aux Pays-Bas.

TRECATE, Italie, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Birla Carbon a annoncé aujourd'hui une nouvelle ligne de production dans son usine de noir de carbone à Trecate, en Italie. Cette ligne dédiée servira à la finition et à l'emballage de Continua™ Sustainable Carbonaceous Material (SCM), un matériau circulaire à la pointe de l'industrie dérivé de pneus en fin de vie. Grâce à ce lancement, la Continua SCM de haute qualité et constante sera disponible en grands volumes, ce qui renforcera la sécurité d'approvisionnement à long terme pour les clients de Birla Carbon dans le monde entier.

À propos de ce lancement, John Loudermilk, président-directeur général de Birla Carbon, a déclaré : « Il s'agit d'un moment charnière pour Birla Carbon. Continua SCM représente le matériau circulaire de haute qualité le plus cohérent de l'industrie du noir de carbone à l'heure actuelle et remplace une partie du noir de carbone dans la plupart des applications caoutchoutiques et non caoutchoutiques. Il reflète également la collaboration interindustrielle en matière de durabilité, la matière première provenant de l'installation de pyrolyse de pneus récemment lancée par notre partenaire Circtec aux Pays-Bas, et étant finie et emballée dans notre ligne de traitement ultramoderne de Trecate ». Il a ajouté : « Le lancement de cette ligne est une étape clé dans notre ambition de remettre dans l'industrie 300 000 tonnes de pneus en fin de vie par an d'ici à 2030, contribuant ainsi à notre aspiration à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050 ».

John Davidson, directeur des ventes, du marketing et du développement durable de Birla Carbon, a souligné l'impact sur les clients et le développement durable : « Le lancement de la ligne de traitement Continua SCM à Trecate augmente la disponibilité de notre portefeuille de produits circulaires pour les clients du monde entier. Continua SCM permet à nos clients d'augmenter l'utilisation de matériaux durables dans leurs produits tout en maintenant les normes de performance qu'ils attendent. Cette expansion renforce notre engagement à soutenir les objectifs de durabilité de nos clients à grande échelle ».

Continua SCM est une gamme de solutions durables développées à l'échelle avec une expertise technique, une qualité supérieure et une portée mondiale pour améliorer la durabilité et la circularité des produits. Birla Carbon propose Continua 8000 SCM et ses variantes pour les industries du pneu, des produits mécaniques en caoutchouc et des plastiques.

Par l'intermédiaire de Continua SCM, Birla Carbon offre :

Sécurité d'approvisionnement grâce à des volumes importants et à des avantages fonctionnels supplémentaires

Mélanger les possibilités pour des solutions optimales

Augmentation du contenu recyclé

Réduction des coûts d'homologation sur le site

Qualité constante et respect de la réglementation

Le partenaire stratégique de Birla Carbon en Europe, Circtec, a lancé son installation de pyrolyse de pneus aux Pays-Bas en janvier 2026. Détails de l'installation ici.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2877871/Continua_Logo.jpg