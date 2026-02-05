Birla Carbon lanza su nueva línea de producción Continua™ SCM en Italia

Nueva línea de producción para garantizar la seguridad del suministro y la coherencia del producto en todos los mercados

Materia prima que se recibirá de la instalación de pirólisis recientemente inaugurada de Circtec en los Países Bajos

TRECATE, Italia, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Birla Carbon anunció hoy una nueva línea de producción en sus instalaciones de negro de carbón en Trecate, Italia. Esta línea dedicada servirá para el acabado y embalaje de Continua™ Sustainable Carbonaceous Material (SCM), un material circular líder en la industria derivado de neumáticos al final de su vida útil. Con este lanzamiento, Continua SCM de alta calidad y consistente estará disponible en grandes volúmenes, fortaleciendo la seguridad de suministro a largo plazo para los clientes de Birla Carbon en todo el mundo.

Hablando sobre el lanzamiento, John Loudermilk, presidente y director ejecutivo de Birla Carbon, dijo: "Este es un momento crucial para Birla Carbon. Continua SCM representa el material circular más consistente y de alta calidad en la industria del negro de carbón en la actualidad y reemplaza una parte del negro de carbón en la mayoría de las aplicaciones de caucho y no caucho. También refleja la colaboración entre industrias para la sostenibilidad, con materia prima procedente de la instalación de pirólisis de neumáticos recientemente lanzada por nuestro socio Circtec en los Países Bajos, y terminada y empacada en nuestra línea de procesamiento de vanguardia en Trecate ". Agregó: "El lanzamiento de esta línea es un hito clave en nuestra ambición de devolver a la industria 300,000 toneladas de neumáticos al final de su vida útil anualmente para 2030, contribuyendo a nuestra aspiración de lograr cero emisiones netas de carbono para 2050".

Al destacar el impacto en el cliente y la sostenibilidad, John Davidson, director de ventas, marketing y sostenibilidad de Birla Carbon, dijo: "El lanzamiento de la línea de procesamiento Continua SCM en Trecate aumenta la disponibilidad de nuestra cartera de productos circulares para los clientes de todo el mundo. Continua SCM permite a nuestros clientes aumentar el uso de materiales sostenibles en sus productos mientras mantienen los estándares de rendimiento que esperan. Esta expansión refuerza nuestro compromiso de apoyar los objetivos de sostenibilidad del cliente a escala ".

Continua SCM es una gama de soluciones sostenibles desarrolladas a escala con experiencia técnica, calidad superior y alcance mundial para mejorar la sostenibilidad y la circularidad de los productos. Birla Carbon ofrece Continua 8000 SCM y sus variaciones para las industrias de neumáticos, artículos mecánicos de caucho y plásticos.

A través de Continua SCM, Birla Carbon ofrece:

Suministrar seguridad con grandes volúmenes y beneficios funcionales adicionales

Posibilidades de combinación para soluciones óptimas

Mayor contenido reciclado

Menores costos de homologación

Calidad consistente con el cumplimiento normativo

El socio estratégico de Birla Carbon en Europa, Circtec, lanzó su instalación de pirólisis de neumáticos en los Países Bajos en enero de 2026. Detalles de la instalación aquí.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2877871/Continua_Logo.jpg

FUENTE Birla Carbon