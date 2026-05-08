Bison Bank, uma subsidiária integral da Bison Capital de Hong Kong, lança sua stablecoin em conformidade com a MiCA para pagamentos institucionais internacionais

A stablecoin do Bison Bank está em total conformidade com a regulamentação europeia MiCA e estará disponível em euros (EUB) e dólares americanos (USB).

HONG KONG, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O Bison Bank, uma subsidiária integral da Bison Capital Holding Company Limited, anunciou hoje o lançamento do "Bison Bank Electronic Token". Criado para pagamentos e transferências internacionais rápidas, seguras e transparentes, o ativo digital será emitido na forma de dois criptoativos distintos: um indexado ao euro, denominado "EUB", e outro indexado ao dólar americano, denominado "USB".

Esta iniciativa está em total conformidade com o Regulamento MiCA (Mercados de Criptoativos), o quadro jurídico da União Europeia destinado a harmonizar a regulamentação dos criptoativos e a garantir a segurança e a estabilidade operacionais. Essa iniciativa destaca o forte compromisso do Bison Bank com o setor de ativos digitais.

Uma ponte entre o dinheiro tradicional e o futuro digital

Em 2022, o Bison Bank lançou a Bison Digital Assets (BDA). Através desta subsidiária, o Bison Bank proporcionou aos clientes o acesso a serviços de câmbio e custódia de criptoativos diretamente de suas contas bancárias.

Hoje, o Bison Bank Electronic Token estabelece um novo padrão global para o dinheiro digital. Ele promove a inovação, garantindo ao mesmo tempo a proteção dos clientes e a estabilidade do mercado.

Cumprimento das Normas de Basileia para os balanços patrimoniais dos bancos

Por ser um token de moeda eletrônica em conformidade com a MiCA, emitido por uma instituição de crédito regulamentada da UE sob a supervisão do BCE, o Token Eletrônico do Bison Bank se qualifica para tratamento preferencial no âmbito do tratamento prudencial do Comitê de Basileia para exposições a criptoativos (SCO60), com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026. Isso permite que as instituições financeiras nas jurisdições que aderiram ao Acordo de Basileia integrem o EMT à sua gestão de tesouraria e ao tratamento no balanço patrimonial, com requisitos de capital alinhados ao ativo de referência fiduciário subjacente.

"O objetivo do Bison Bank é redefinir o panorama financeiro global", afirma António Henriques, CEO do Bison Bank. "Nosso token de dinheiro eletrônico funciona como uma ponte segura entre o dinheiro tradicional e o futuro digital — um canal rápido e em conformidade para pagamentos internacionais entre parceiros institucionais, combinando a confiabilidade de um grupo bancário regulamentado com a inovação dos ativos digitais."

O que são tokens de dinheiro eletrônico

Um token de dinheiro eletrônico é o equivalente digital do dinheiro em espécie, baseado na tecnologia blockchain. Cada token representa um valor equivalente em uma moeda tradicional e é emitido por uma entidade regulamentada — neste caso, o Bison Bank —, que garante que cada token seja lastreado na proporção de 1:1 por reservas em moeda real. Diferentemente de outros criptoativos, esses tokens mantêm um valor estável, o que os torna um meio de pagamento seguro e adequado.

Sobre a Bison Capital: A Bison Capital Holding Company Limited é uma empresa sediada em Hong Kong dedicada a investimentos estratégicos no setor financeiro. Seu principal ativo é uma participação de 100% no Bison Bank, S.A., um banco universal europeu devidamente licenciado, com operações na área de criptoativos. A lógica estratégica da Bison Capital consiste em estabelecer uma rede estruturada de recursos nas diferentes regiões geográficas onde mantém uma presença voltada para os negócios, com o objetivo de gerar crescimento sustentável e alianças estratégicas.

Sobre o Bison Bank: O Bison Bank, S.A. é um banco dedicado a oferecer uma gama completa e especializada de serviços de Private Banking, Banco Depositário, Consultoria Corporativa e Ativos Digitais a clientes particulares e institucionais. Isso é possível graças a uma ligação estratégica entre os mercados europeus e outros mercados globais. O banco desenvolve suas atividades em nível global, apoiado por sua forte presença na Europa e por sua rede de parceiros internacionais.

Mais informações sobre o Token de Moeda Eletrônica do Bison Bank estão disponíveis em https://bisonbank.com/eub/ e https://bisonbank.com/usb/. Consulte o White Paper correspondente para obter todos os detalhes.

FONTE Bison Bank