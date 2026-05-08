Bison Bank, propiedad exclusiva de Bison Capital de Hong Kong, lanza su criptomoneda estable de conformidad con la regulación MiCA para pagos institucionales transfronterizos

La moneda estable de Bison Bank cumple totalmente con la regulación MiCA de la Unión Europea y estará disponible en euros (EUB) y en dólares estadounidenses (USB).

HONG KONG, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Bison Bank, una filial propiedad exclusiva de Bison Capital Holding Company Limited, anunció hoy el lanzamiento del "Bison Bank Electronic Token" (token electrónico de Bison Bank). El activo digital está diseñado para pagos internacionales rápidos, seguros y transparentes y se emitirá como dos tipos distintos de criptoactivos: uno vinculado al euro con el nombre de "EUB" ,y otro vinculado al dólar estadounidense, con el nombre de "USB".

Esta iniciativa cumple totalmente con la regulación MiCA (Mercados en criptoactivos), el marco legal de la Unión Europea diseñado para unificar las regulaciones sobre los criptoactivos y garantizar la seguridad y estabilidad de las operaciones. Este paso pone de relieve la fuerte inversión de Bison Bank en el espacio de los activos digitales.

Un puente entre el dinero tradicional y el futuro digital

En 2022, Bison Bank lanzó Bison Digital Assets (BDA). Con esta filial, Bison Bank les permitió a los clientes acceder a los servicios de intercambio y custodia de criptoactivos directamente desde sus cuentas bancarias.

Hoy, el token electrónico de Bison Bank establece un nuevo referente mundial para el dinero digital, y promueve la innovación a la vez que garantiza la protección del cliente y la estabilidad del mercado.

Cumplimiento de los estándares de Basilea para los balances bancarios

Como token de dinero electrónico conforme con la regulación MiCA y emitido por una institución crediticia de la Unión Europea bajo la supervisión del Banco Central Europeo (ECB, por sus siglas en inglés), el token electrónico de Bison Bank califica, desde el 1.º de enero de 2026, para tratamiento preferencial de conformidad con el tratamiento prudencial de exposiciones de criptoactivos del Comité de Basilea (SCO60). Esto les permite a las instituciones financieras en jurisdicciones alineadas con el Marco de Basilea integrar el token de dinero electrónico (EMT por sus siglas en inglés) en la gestión de su tesorería y el tratamiento de sus balances, con requisitos de capital ajustados al activo de referencia fiduciario subyacente.

"El objetivo de Bison Bank es redefinir el panorama financiero mundial", afirmó António Henriques, director ejecutivo de Bison Bank. "Nuestro token de dinero electrónico funciona como un puente seguro entre el dinero tradicional y el futuro digital, un canal rápido y conforme a las normativas para pagos internacionales entre colaboradores institucionales, que fusiona la confiabilidad de un grupo bancario regulado con la innovación de activos digitales".

Qué son los tokens de dinero electrónico

Un e-money token o token de dinero electrónico es el equivalente digital del dinero en efectivo, basado en la tecnología de cadenas de bloque. Cada token representa un valor equivalente en la moneda tradicional y es emitido por una entidad regulada –en este caso, Bison Bank– que garantiza que cada token esté respaldado 1:1 por reservas monetarias reales. A diferencia de otros criptoactivos, estos tokens mantienen un valor estable, lo que los convierte en un medio seguro y apropiado para la realización de pagos.

Acerca de Bison Capital: Bison Capital Holding Company Limited es una empresa radicada en Hong Kong y centrada en inversiones estratégicas en el sector financiero. Su principal activo es una participación del 100 % en Bison Bank, S.A., un banco universal europeo completamente autorizado con operaciones en el ámbito de los criptoactivos. Los fundamentos estratégicos de Bison Capital consisten en el establecimiento de una red estructurada de recursos en distintos puntos geográficos donde tiene presencia con fines comerciales, con el objetivo de generar un crecimiento sostenido y alianzas estratégicas.

Acerca de Bison Bank: Bison Bank, S.A. es un banco enfocado en ofrecer una gama amplia y especializada de servicios de banca privada, banca depositaria, asesoramiento corporativo y activos digitales a clientes particulares e institucionales. Se apoya en los vínculos estratégicos entre el mercado europeo y otros mercados mundiales. Desarrolla su actividad a nivel mundial, respaldado por su sólida presencia en Europa y su red de colaboradores internacionales.

Puede encontrar más información sobre el token de dinero electrónico de Bison Bank en https://bisonbank.com/eub/ y https://bisonbank.com/usb/. Para obtener más detalles, consulte el informe oficial correspondiente.

FUENTE Bison Bank