Bison Bank, détenue à 100 % par Bison Capital de Hong Kong, lance son stablecoin conforme aux normes MiCA pour les paiements transfrontaliers institutionnels.

Le stablecoin de Bison Bank est entièrement conforme à la réglementation européenne MiCA et sera disponible en euros (EUB) et en dollars américains (USB).

HONG KONG, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Bison Bank, filiale à 100 % de Bison Capital Holding Company Limited, a annoncé aujourd'hui le lancement du « jeton électronique de Bison Bank ». Conçu pour des paiements et des transferts internationaux rapides, sûrs et transparents, l'actif numérique sera émis sous la forme de deux crypto-actifs distincts : l'un indéxé à l'euro, nommé « EUB », l'autre indéxé au dollar américain, nommé « USB ».

Cette initiative est en totale conformité avec le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), le cadre juridique de l'Union européenne conçu pour harmoniser la réglementation des crypto-actifs et garantir la sécurité et la stabilité opérationnelles. Cette décision souligne l'importance de l'investissement de Bison Bank dans les actifs numériques.

Un lien entre l'argent traditionnel et l'avenir numérique

En 2022, Bison Bank a lancé Bison Digital Assets (BDA). Par l'intermédiaire de cette filiale, Bison Bank a permis à ses clients d'accéder à des services d'échange et de conservation de crypto-actifs directement à partir de leurs comptes bancaires.

Aujourd'hui, le jeton électronique de Bison Bank constitue une nouvelle référence mondiale en matière de monnaie numérique. Il favorise l'innovation tout en garantissant la protection des clients et la stabilité du marché.

Respect des normes de Bâle pour les bilans bancaires

En tant que jeton de monnaie électronique conforme à MiCA émis par un établissement de crédit réglementé de l'UE sous la supervision de la BCE, le jeton électronique de Bison Bank a droit à un traitement préférentiel dans le cadre du traitement prudentiel des expositions aux crypto-actifs (SCO60) du Comité de Bâle, à compter du 1er janvier 2026. Cela permet aux institutions financières situées dans des juridictions alignées sur le cadre de Bâle d'intégrer le jeton de monnaie électronique (EMT) dans leur gestion de trésorerie et dans le traitement de leur bilan, avec des exigences de fonds propres alignées sur l'actif de référence en monnaie fiduciaire.

« L'objectif de Bison Bank est de remodeler le paysage financier mondial », déclare António Henriques, PDG de Bison Bank. « Notre jeton de monnaie électronique sert de lien sécurisé entre l'argent traditionnel et l'avenir numérique - un canal rapide et conforme pour les paiements transfrontaliers entre partenaires institutionnels, fusionnant la fiabilité d'un groupe bancaire réglementé avec l'innovation des actifs numériques. »

Qu'est-ce qu'un jeton de monnaie électronique ?

Un jeton de monnaie électronique est l'équivalent numérique de l'argent liquide, construit sur la technologie de chaîne de blocs. Chaque jeton représente une valeur équivalente dans une monnaie traditionnelle et est émis par une entité réglementée - en l'occurence, Bison Bank - qui garantit que chaque jeton est soutenu 1:1 par des réserves de monnaie réelle. Contrairement à d'autres crypto-actifs, ces jetons conservent une valeur stable, ce qui en fait un moyen de paiement sûr et adapté.

À propos de Bison Capital : Bison Capital Holding Company Limited est une société basée à Hong Kong spécialisée dans les investissements stratégiques dans le secteur financier. Son principal actif est une participation de 100 % dans Bison Bank, S.A., une banque universelle européenne disposant d'une licence complète et opérant dans le domaine des crypto-actifs. La logique stratégique de Bison Capital consiste à établir un réseau structuré de ressources dans les différentes zones géographiques où elle est présente, dans le but de générer une croissance soutenue et des alliances stratégiques.

À propos de Bison Bank : Bison Bank, S.A. est une banque qui se concentre sur la fourniture d'une gamme complète et spécialisée de services de banque privée, de banque dépositaire, de conseil aux entreprises et d'actifs numériques à des clients individuels et institutionnels. Elle bénéficie d'un lien stratégique entre les marchés européens et les autres marchés mondiaux. Elle est active à l'échelle mondiale, en s'appuyant sur sa forte présence en Europe et sur son réseau de partenaires internationaux.

De plus amples informations sur le jeton de monnaie électronique de Bison Bank sont disponibles à l'adresse suivante : https://bisonbank.com/eub/ et https://bisonbank.com/usb/. Pour plus de détails, veuillez consulter le livre blanc correspondant.