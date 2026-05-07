Bison Bank, in volledig eigendom van het Hongkongse Bison Capital, lanceert zijn MiCA-conforme stablecoin voor institutionele grensoverschrijdende betalingen

De stablecoin van Bison Bank voldoet volledig aan de Europese MiCA-verordening en zal beschikbaar zijn in euro (EUB) en Amerikaanse dollar (USB).

HONGKONG, 7 mei 2026 /PRNewswire/ -- Bison Bank, een volledige dochteronderneming van Bison Capital Holding Company Limited, heeft vandaag de lancering aangekondigd van de 'Bison Bank Electronic Token'. Ontworpen voor snelle, veilige en transparante internationale betalingen en overschrijvingen, zal het digitale activum worden uitgegeven als twee verschillende cryptoactiva: het ene met referentie naar de euro, genaamd 'EUB', en het andere met referentie naar de Amerikaanse dollar, genaamd 'USB'.

Dit initiatief is volledig in overeenstemming met de MiCA-verordening (Markets in Crypto-Assets), het rechtskader van de Europese Unie dat is ontworpen om de regulering van cryptoactiva te harmoniseren en operationele veiligheid en stabiliteit te waarborgen. Deze stap benadrukt de flinke investering van Bison Bank in de sector van digitale activa.

Een brug tussen traditioneel geld en de digitale toekomst

In 2022 lanceerde Bison Bank Bison Digital Assets (BDA). Via deze dochteronderneming stelde Bison Bank klanten in staat rechtstreeks vanuit hun bankrekening toegang te krijgen tot handels- en bewaardiensten voor cryptoactiva.

Vandaag vestigt de Bison Bank Electronic Token een nieuwe wereldwijde maatstaaf voor digitaal geld. Hij bevordert innovatie en garandeert tegelijkertijd de bescherming van klanten en de stabiliteit van de markt.

Voldoen aan de Bazel-normen voor bankbalansen

Als MiCA-conforme Electronic Money Token uitgegeven door een gereguleerde Europese kredietinstelling onder toezicht van de ECB komt de Bison Bank Electronic Token in aanmerking voor een preferentiële behandeling in het kader van de prudentiële behandeling van blootstelling aan cryptoactiva (SCO60) van het Bazelcomité, met ingang van 1 januari 2026. Dit stelt financiële instellingen in rechtsgebieden die zijn afgestemd op het Bazelkader in staat om de EMT te integreren in hun treasurybeheer en balansbehandeling met kapitaalvereisten die zijn afgestemd op het onderliggende fiat-referentieactivum.

"Het doel van Bison Bank is het wereldwijde financiële landschap opnieuw vorm te geven", aldus António Henriques, CEO van Bison Bank. " Onze Electronic Money Token dient als een veilige brug tussen traditioneel geld en de digitale toekomst - een conform, snel kanaal voor grensoverschrijdende betalingen tussen institutionele partners, waarbij de betrouwbaarheid van een gereguleerde bankgroep wordt samengevoegd met de innovatie van digitale activa."

Wat zijn elektronische geldtokens?

Een elektronische geldtoken is het digitale equivalent van contant geld, gebouwd op blockchaintechnologie. Elke token vertegenwoordigt een gelijkwaardige waarde in een traditionele valuta en wordt uitgegeven door een gereguleerde entiteit, in dit geval Bison Bank, die garandeert dat elke token 1:1 wordt ondersteund door echte valutareserves. In tegenstelling tot andere cryptoactiva behouden deze tokens een stabiele waarde, waardoor ze een veilig en geschikt medium voor betalingen zijn.

Over Bison Capital: Bison Capital Holding Company Limited is een in Hongkong gevestigd bedrijf dat zich richt op strategische investeringen in de financiële sector. Zijn belangrijkste activum is een aandeel van honderd percent in Bison Bank, S.A., een volledig gelicentieerde Europese Universele Bank met activiteiten op het gebied van cryptoactiva. De strategische grondslag van Bison Capital bestaat uit het opzetten van een gestructureerd netwerk van middelen in de verschillende geografische gebieden waar het bedrijf actief is, met als doel duurzame groei en strategische allianties tot stand te brengen.

Over Bison Bank: Bison Bank, S.A. is een bank die zich richt op het aanbieden van een uitgebreid en gespecialiseerd assortiment diensten op het gebied van private banking, depositobankieren, bedrijfsadvisering en digitale activa aan individuele en institutionele klanten. Ze wordt ondersteund door een strategische verbinding tussen de Europese en andere wereldmarkten. Ze ontwikkelt haar activiteiten wereldwijd, ondersteund door haar sterke aanwezigheid in Europa en haar netwerk van internationale partners.

Meer informatie over Bison Bank Electronic Money Token is beschikbaar op: https://bisonbank.com/eub/ en https://bisonbank.com/usb/. Zie voor meer informatie het bijbehorende whitepaper.