BLUETTI apresenta portfólio flexível de energia limpa na Eletrolar Show 2026, avançando na resiliência energética pelo Brasil

SÃO PAULO, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A BLUETTI, líder global em soluções de armazenamento de energia limpa, apresentou seu portfólio integrado de energia na Eletrolar Show 2026, uma das principais feiras de eletroeletrônicos da América Latina. A apresentação destaca a expansão da BLUETTI de soluções de energia portáteis para sistemas de energia residencial escaláveis, atendendo à crescente demanda do Brasil por eletricidade confiável no uso diário, backup de emergência e aplicações off-grid.

Portfólio abrangente de energia para necessidades em múltiplos cenários

Durante as sessões de produtos realizadas em 22 e 23 de junho, a BLUETTI demonstrou três estações de energia portáteis — Premium 30 V2, Premium 100 V2 e Premium 200 V2 —, cada uma projetada para atender a diferentes níveis de demanda de energia doméstica, ao ar livre e de emergência.

A Premium 30 V2 (600 W / 320 Wh) é ideal para viagens curtas e cenários essenciais de backup. Pesando apenas 4,3 kg, ela pode alimentar smartphones, câmeras, roteadores Wi-Fi e pequenos eletrônicos, apresentando um consumo em modo de espera (standby) ultrabaixo de 4,5 W para aumentar a eficiência durante deslocamentos e apagões.

é ideal para viagens curtas e cenários essenciais de backup. Pesando apenas 4,3 kg, ela pode alimentar smartphones, câmeras, roteadores Wi-Fi e pequenos eletrônicos, apresentando um consumo em modo de espera (standby) ultrabaixo de 4,5 W para aumentar a eficiência durante deslocamentos e apagões. A Premium 100 V2 (2.000 W / 1.024 Wh) é voltada para backup doméstico e uso externo com múltiplos dispositivos. Ela pode alimentar geladeiras, sistemas de iluminação e eletrodomésticos. Uma comutação de UPS de 10 ms, carregamento rápido em CA e até 1.000 W de entrada solar ajudam a garantir um desempenho confiável durante interrupções na rede elétrica.

é voltada para backup doméstico e uso externo com múltiplos dispositivos. Ela pode alimentar geladeiras, sistemas de iluminação e eletrodomésticos. Uma comutação de UPS de 10 ms, carregamento rápido em CA e até 1.000 W de entrada solar ajudam a garantir um desempenho confiável durante interrupções na rede elétrica. A Premium 200 V2 (2.700 W / 2.073 Wh) é adequada para necessidades de backup prolongado, viagens de motorhome e uso de alta carga. Desenvolvida com baterias LiFePO₄ de padrão automotivo que suportam até 6.000 ciclos e uma vida útil de 17 anos, ela entrega uma operação durável e silenciosa a partir de 16 dB.

Apex 300 viabiliza energia off-grid escalável com dupla voltagem

A BLUETTI também destacou o Apex 300, projetado para ambientes de alta demanda, incluindo grandes residências, cabanas off-grid e infraestrutura rural. O sistema entrega capacidade de 2.764 Wh e potência de 3.840 W com capacidade de dupla voltagem de 120 V/240 V, suportando aplicações de alta potência, tais como bombas de água, equipamentos agrícolas e ferramentas profissionais.

Quando combinado com o SolarX 4K e baterias de expansão compatíveis, o Apex 300 viabiliza o carregamento solar escalável e o armazenamento de energia prolongado, oferecendo uma arquitetura de energia off-grid flexível e pronta para o futuro.

Sobre a BLUETTI

Fundada em 2013, a BLUETTI é uma empresa global de tecnologia de energia limpa especializada em estações de energia portáteis e sistemas de armazenamento de energia residencial. Com fortes capacidades de P&D e uma instalação de fabricação certificada de 40.000 m², a empresa atende a mais de 3,5 milhões de usuários em mais de 120 países e regiões. Para mais informações, visite: https://www.bluettipower.com/

FONTE BLUETTI