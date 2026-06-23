BLUETTI presenta una cartera flexible de energía limpia en Eletrolar Show 2026 para avanzar en la resiliencia energética en todo Brasil

SÃO PAULO, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, líder mundial en soluciones de almacenamiento de energía limpia, presentó su cartera de energía integrada en Eletrolar Show 2026, una de las principales ferias de electrónica de consumo de América Latina. La exhibición destaca la expansión de BLUETTI en soluciones de energía portátiles a sistemas de energía domésticos escalables, con lo que aborda la creciente demanda de electricidad confiable en Brasil a través del uso diario, el respaldo ante emergencias y las aplicaciones autónomas fuera de la red.

Cartera energética integral para necesidades eléctricas en múltiples escenarios

Durante las sesiones de productos que se llevaron a cabo el 22 y 23 de junio, BLUETTI exhibió tres estaciones de energía portátiles: Premium 30 V2, Premium 100 V2 y Premium 200 V2.

La Premium 30 V2 (600W / 320Wh) es muy adecuada para viajes cortos y escenarios de respaldo esenciales. Con un peso de solo 4,3 kg, alimenta fácilmente celulares, cámaras, routers Wi-Fi y otros dispositivos electrónicos pequeños. Su consumo ultrabajo de 4,5 W en modo de espera permite aprovechar al máximo la energía almacenada, ofreciendo una mayor autonomía cuando más la necesita.

es muy adecuada para viajes cortos y escenarios de respaldo esenciales. Con un peso de solo 4,3 kg, alimenta fácilmente celulares, cámaras, routers Wi-Fi y otros dispositivos electrónicos pequeños. Su consumo ultrabajo de 4,5 W en modo de espera permite aprovechar al máximo la energía almacenada, ofreciendo una mayor autonomía cuando más la necesita. La Premium 100 V2 (2.000 W/1.024 Wh) está diseñada como respaldo doméstico y para usarse en espacios exteriores con múltiples dispositivos. Puede alimentar refrigeradores, sistemas de iluminación y electrodomésticos. El tiempo de conmutación del sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de 10 ms, la carga rápida de corriente alterna y hasta 1.000 W de entrada solar ayudan a garantizar un rendimiento confiable durante los cortes de energía.

está diseñada como respaldo doméstico y para usarse en espacios exteriores con múltiples dispositivos. Puede alimentar refrigeradores, sistemas de iluminación y electrodomésticos. El tiempo de conmutación del sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de 10 ms, la carga rápida de corriente alterna y hasta 1.000 W de entrada solar ayudan a garantizar un rendimiento confiable durante los cortes de energía. La Premium 200 V2 (2.700 W/2.073 Wh ) es adecuada para necesidades de respaldo extendidas, viajes en vehículos recreativos y alto uso de carga. Construida con baterías LiFePO4 de grado automotriz que admiten hasta 6.000 ciclos y una vida útil de 17 años, ofrece un funcionamiento duradero y silencioso a tan solo 16 dB.

Apex 300 permite una alimentación escalable de doble voltaje de forma autónoma

BLUETTI también destacó la Apex 300, diseñada para entornos de alta demanda, incluidas casas grandes, cabañas autónomas e infraestructura rural. El sistema ofrece una capacidad de 2.764 Wh y 3.840 W de salida con capacidad de doble voltaje de 120V/240V, compatible con aplicaciones pesadas como bombas de agua, equipos agrícolas y herramientas profesionales.

Al combinarse con el SolarX 4K y baterías de expansión compatibles, el Apex 300 permite ampliar tanto la capacidad de carga solar como el almacenamiento de energía, ofreciendo una solución energética flexible, escalable y preparada para las necesidades del futuro en aplicaciones fuera de la red.

Acerca de BLUETTI

Fundada en 2013, BLUETTI es una empresa global de tecnología de energía limpia especializada en centrales eléctricas portátiles y sistemas de almacenamiento de energía en el hogar. Con sólidas capacidades de investigación y desarrollo y una instalación de fabricación certificada de 40.000 m², la empresa atiende a más de 3,5 millones de usuarios en más de 120 países y regiones. Para obtener más información, visite: https://www.bluettipower.com/

FUENTE BLUETTI