BLUETTI no WUF13: parceria com a UN-Habitat para impulsionar a urbanização sustentável global

BAKU, Azerbaijão, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Como parceira oficial da UN-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos), a BLUETTI, líder global em energia limpa, foi convidada para o 13º Fórum Urbano Mundial (WUF13) em Baku. Eric Fang, gerente geral de Paygo e Armazenamento de Energia, fez uma palestra na Assembleia Empresarial de Alto Nível, descrevendo como a tecnologia de energia limpa aborda a crise habitacional global e fortalece a resiliência da comunidade.

BLUETTI no WUF13: Parceria com a ONU-Habitat para impulsionar a urbanização sustentável global (PRNewsfoto/BLUETTI)

Centrado no tema "Habitar o mundo: cidades e comunidades seguras e resilientes", o WUF13 destaca os desafios enfrentados por 3 bilhões de pessoas com moradia inadequada. A BLUETTI afirma que "equidade habitacional" é inseparável da "equidade energética" — uma convicção que impulsiona a missão da empresa de levar energia limpa a todos os lares.

"O acesso a energia limpa e confiável não é um luxo; é um pilar da dignidade humana, das oportunidades e da resiliência das comunidades", afirmou Eric Fang. "Na visão da BLUETTI, todo sistema de armazenamento de energia implantado é mais do que apenas uma fonte de energia — é um ativo fundamental que ajuda as famílias vulneráveis a construir um futuro mais seguro. Nós fornecemos mais do que luz; nós fornecemos esperança."

Eric Fang detalhou ainda mais o impacto global da BLUETTI por meio da iniciativa "Iluminando uma Família Africana"(LAAF). Até o momento, o programa doou kits de energia solar para mais de 20.000 famílias, além de 30 escolas e comunidades, melhorando diretamente a vida de mais de 60.000 pessoas.

Para reduzir a lacuna financeira em regiões em desenvolvimento, a BLUETTI introduziu um sistema habilitado para PAYGO (Pay-As-You-Go), desenvolvido sob medida para os mercados africanos, combinando hardware de alta eficiência com opções flexíveis de financiamento. Ao permitir que famílias tenham acesso à eletricidade limpa por meio de pagamentos acessíveis, a BLUETTI não apenas combate a pobreza energética, mas também promove o empreendedorismo local e a autossuficiência econômica.

Fortalecendo a resiliência: sem deixar nenhuma comunidade para trás

Desde a iluminação fora da rede em aldeias remotas até a energia de reserva de emergência para áreas atingidas por desastres, a BLUETTI permanece na vanguarda da transição energética. Por meio de colaborações de longo prazo com ONGs internacionais e organizações globais, a BLUETTI continua a oferecer diversas soluções de energia, cumprindo sua missão de capacitar a humanidade com energia limpa e se esforçando para garantir que nenhuma comunidade seja esquecida no escuro.

Sobre a BLUETTI

Como pioneira em tecnologia de energia limpa, a BLUETTI oferece soluções confiáveis que vão desde sistemas domésticos de backup de bateria até estações de energia portáteis para aventuras ao ar livre. Contando com a confiança de usuários em mais de 120 países e regiões, a BLUETTI continua comprometida com a sustentabilidade a longo prazo e a inovação responsável.

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FONTE BLUETTI