CES 2026: BLUETTI revela a estação de energia Elite 320 para backup de energia residencial essencial e acessível

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A BLUETTI, pioneira em tecnologia de energia limpa, apresenta o Elite 320 durante seu evento "BLUETTI 2026 Energy Vision". Projetado como uma estação de energia rolante de 3,2 kWh no estilo mala, o Elite 320 combina grande capacidade de bateria, alta eficiência energética, mobilidade com rodas e proteção UPS de 10 ms para fornecer backup doméstico confiável e acessível para quedas de energia, emergências e interrupções diárias.

Backup de energia de alta capacidade que rola para as necessidades

BLUETTI Elite 320 CES

O Elite 320 abriga uma grande bateria LiFePO 4 de 3.200 Wh que pode durar mais de uma década, o que se traduz em mais de 66 horas de tempo de refrigeração, suportando até dois dias de energia doméstica essencial. Suas rodas sólidas e alça retrátil facilitam o transporte desta potência de 34 kg entre a cozinha, a sala de estar e o quintal. Com uma saída de onda senoidal pura de 1.800 W e 11 pontos de venda diferentes, os proprietários podem usar todos os itens essenciais da casa, incluindo geladeiras, micro-ondas, cafeteiras e iluminação.

Alta eficiência para reduzir o desperdício de energia

A duração do backup de energia se estende ainda mais com maior eficiência do sistema. O Elite 320 atinge um autoconsumo ultrabaixo de apenas 9W, maximizando cada watt quando é necessário em momentos críticos. Seu rápido carregamento CA acelera a preparação de interrupções, atingindo 80% em 2 horas. Para lidar com apagões prolongados, ele converte eficientemente a energia de painéis solares, geradores a gás ou alternadores de veículos através do Carregador 2.

Proteção Swift UPS com Controle Fácil e Inteligente

O Elite 320 funciona como uma fonte de alimentação ininterrupta de alta velocidade para a tranquilidade do dia a dia. Dentro de 10 ms de uma falha de rede, ele muda para a energia da bateria para sustentar dispositivos sensíveis, como sistemas de armazenamento, roteadores e computadores de jogos. Ele também permite o gerenciamento de energia personalizado e baseado em aplicativos com os recursos Modo de Descanso, Despertar Remoto e Interruptor de Temporizador. A compatibilidade com plataformas de assistente doméstico inteligente, como Google Home, Amazon Alexa e Home Assistant, desbloqueia ainda mais experiências de energia em mãos livres e automatizadas.

A previsão é que o Elite 320 esteja disponível em janeiro de 2026.

Sobre a BLUETTI

Fundada em 2009, a BLUETTI é pioneira em tecnologia de energia limpa, especializada em usinas portáteis inovadoras e backup de energia residencial para quedas de energia. Com P&D e fabricação internos e um crescente portfólio de patentes, a Bluetti eleva continuamente o padrão de desempenho, segurança e sustentabilidade do setor, capacitando mais de 4 milhões de usuários em mais de 110 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856194/BLUETTI_Elite_320.jpg

FONTE BLUETTI