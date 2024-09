BRIAN COX ALERTA O MUNDO SOBRE A AMEAÇA À SAÚDE MENTAL NO LOCAL DE TRABALHO, NO PSA PARA ASICS

Estudo global mostra que nosso estado mental começa a declinar após apenas duas horas de trabalho contínuo, mas somente 15 minutos de exercício podem ajudar a reverter esses efeitos

ASICs contrata Brian Cox para assumir o papel do chefe mais assustador do mundo, com o intuito de destacar a verdadeira ameaça à nossa saúde mental – a mesa em que trabalhamos todos os dias.

Um estudo global mostra que nosso estado mental começa a declinar após apenas duas horas de trabalho contínuo e que os níveis de estresse aumentam significativamente após quatro horas. No entanto, o experimento Desk Break da ASICs demonstra que apenas 15 minutos de exercício podem ajudar a reverter esses efeitos.

O anúncio de utilidade pública incentiva trabalhadores de escritório a fazerem um Desk Break para movimentar suas mentes.

O anúncio de utilidade pública incentiva trabalhadores de escritório a fazerem um Desk Break para movimentar suas mentes.

LONDRES, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Antes do Dia Mundial da Saúde Mental, em 10 de outubro, a ASICs contratou o ator Brian Cox para fazer um alerta ao mundo para que as pessoas se afastem de suas mesas de trabalho e cuidem da saúde mental, em um poderoso anúncio de utilidade pública (Public Service Announcement, PSA).

O estudo global State of Mind da ASICS, que envolveu 26.000 participantes, revelou que há uma forte conexão entre o comportamento sedentário e o bem-estar mental. Houve uma diminuição das pontuações de State of Mind (estado mental) à medida que os indivíduos permaneciam inativos por mais tempo1. Uma pesquisa mais aprofundada sobre o trabalho em escritório constatou que, após apenas duas horas de trabalho contínuo, as pontuações de State of Mind começam a cair e os níveis de estresse aumentam2. Após quatro horas de trabalho ininterrupto, os níveis de estresse dos trabalhadores aumentaram significativamente, em 18%. No entanto, um novo experimento, Desk Break,3 demonstra que apenas 15 minutos de movimento podem ajudar a reverter esses efeitos.

O experimento Desk Break, supervisionado pelo Dr. Brendon Stubbs, do King's College London, descobriu que, quando os trabalhadores de escritório acrescentavam apenas 15 minutos de movimento ao seu dia de trabalho, o estado mental deles melhorava em 22,5%, e a pontuação geral do State of Mind dos participantes aumentava de 62/100 para 76/100. O experimento mostrou que fazer um Desk Break (pausa para descanso) diário por apenas uma semana reduziu os níveis de estresse em 14,7%, aumentou a produtividade em 33,2% e melhorou o foco em 28,6%. Os participantes informaram que se sentiram 33,3% mais relaxados e 28,6% mais calmos e resilientes. 79,2% dos participantes afirmaram que seriam mais leais a seus empregadores se lhes fossem oferecidas pausas regulares para se movimentarem.

No PSA, Brian Cox desempenha o papel do chefe mais assustador do mundo, com o objetivo de destacar a ameaça silenciosa à nossa saúde mental - a mesa em que trabalhamos todos os dias. Este PSA pede que os funcionários de escritório coloquem sua saúde mental em primeiro lugar, fazendo um Desk Break, uma pequena pausa para se movimentar, durante o dia de trabalho.

Assista ao ASICs Desk Break PSA aqui.

O ator vencedor do Emmy, Brian Cox, disse: "Já interpretei alguns personagens bastante intimidadores em meu tempo, mas quem diria que uma mesa de trabalho poderia ser mais assustadora? É ótimo saber que a ASICS está tentando fazer algo a respeito, incentivando as pessoas a cuidarem da saúde mental delas por meio de exercícios. Como eu digo no filme, correr, pular, patinar. Eu não me importo. Simplesmente se mova pela sua mente."

Em todo o mundo, a ASICS está incentivando seus funcionários que trabalham em escritórios a se movimentarem em prol da saúde mental, fazendo intervalos regulares para se movimentarem.

No Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro de 2024, a ASICS está convidando os funcionários de escritório a participarem do movimento #DeskBreak e sentirem os benefícios mentais. Os trabalhadores de escritório que podem fazer um Desk Break* de 15 minutos são incentivados a compartilhar uma imagem de suas mesas vazias, e as imagens compartilhadas arrecadam fundos para instituições de caridade de saúde mental em todo o mundo.

O Dr. Brendon Stubbs, um dos principais pesquisadores de exercícios e saúde mental do King's College de Londres, disse: "Já demonstramos anteriormente que apenas 15 minutos de exercícios no tempo livre podem resultar em uma melhora significativa nos índices de State of Mind das pessoas. Mas o que nos surpreendeu com o experimento Desk Break foi o poder que as pausas de 15 minutos têm para melhorar o bem-estar e para reduzir o estresse. Elas até melhoraram a percepção das pessoas sobre o local de trabalho delas."

Tomoko Koda, Diretor Executivo da ASICs, comenta : "Na ASICS, defendemos o poder do movimento, não apenas do corpo, mas também da mente. É por isso que somos chamados de ASICs – um acrônimo da expressão em latim "Anima Sana in Corpore Sano" ou "mente sã em um corpo são". Nosso estudo global revelou que o hábito de passarmos horas a fio sentados tem um impacto real e assustador em nossas mentes. É por isso que queríamos transmitir uma mensagem poderosa do chefe mais assustador do mundo para inspirar as pessoas a colocar suas mentes em movimento.

"Esperamos incentivar os trabalhadores de escritório em todo o mundo a se movimentarem e a sentirem os benefícios mentais. Estamos ansiosos para ver as imagens das mesas vazias no Dia Mundial da Saúde Mental."

Para saber mais sobre o Desk Break, visite asics.com/deskbreak

* Recomenda-se que os funcionários consultem seu empregadores antes de fazerem um Desk Break.

NOTAS AOS EDITORES

1 O State of Mind Study 2024 foi realizado entre 17 de novembro e 21 de dezembro de 2023 e investigou a relação entre exercício e State of Mind em todo o mundo. Mais de 26.000 pessoas foram entrevistadas em 22 mercados, incluindo Austrália, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Malásia, Holanda, Arábia Saudita, Cingapura, África do Sul, Espanha, Suécia, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e EUA. Cada amostra de mercado foi nacionalmente representativa em termos de idade e gênero.

2 Uma pesquisa global foi conduzida em setembro de 2024 para investigar mais a fundo o impacto do trabalho diário e contínuo em escritório em nosso State of Mind. Mais de 7.000 trabalhadores de escritório foram entrevistados nos EUA, Reino Unido, Austrália, Japão, Holanda, Alemanha e Brasil. Cada amostra de mercado foi nacionalmente representativa em termos de idade e gênero.

3O ASICs Desk Break Experiment foi realizado de 15 a 26de julho de 2024, conduzido pelo Dr. Brendon Stubbs, do King's College London e da Universidade de Viena. O experimento estudou 80 trabalhadores de escritório da Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Malásia, Holanda, Espanha, Suécia, Tailândia, Reino Unido, EUA e Emirados Árabes Unidos. Todos passaram por questionários de triagem de saúde e preencheram formulários de consentimento antes de participar.

Sobre a ASICs

Na ASICS, nossas cinco letras têm significado. ASICs é um acrônimo da expressão em latim "Anima Sana In Corpore Sano" ou "uma mente sã em um corpo são". E desde a nossa fundação em 1949, nosso propósito tem sido ajudar as pessoas a alcançar uma mente sã em um corpo são.

Desde o início, nosso fundador, Kihachiro Onitsuka, percebeu que o esporte e o movimento tinham o poder de elevar o ânimo, transmitir positividade e estimular as pessoas e comunidades inteiras. Ainda acreditamos nisso.

E acreditamos que nosso propósito é mais relevante hoje do que nunca. O estresse e a ansiedade estão em níveis recordes, mas sabemos que o esporte e o movimento podem ter um impacto positivo. É por isso que continuamos focados em apoiar mais pessoas a buscar uma saúde mental positiva.

