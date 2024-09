BRIAN COX MET EN GARDE LE MONDE CONTRE LA MENACE QUE REPRÉSENTE LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL DANS UN MIP POUR ASICS

Une étude mondiale montre que notre état mental commence à décliner après seulement deux heures de travail continu au bureau, mais que 15 minutes d'exercice peuvent contribuer à en inverser les effets

ASICS fait appel à Brian Cox pour jouer le rôle du patron le plus effrayant du monde afin de mettre en lumière la véritable menace pour notre santé mentale : le bureau sur lequel nous travaillons tous les jours.

Une étude mondiale montre que notre état mental commence à décliner après seulement deux heures de travail continu au bureau et que les niveaux de stress augmentent de manière significative après quatre heures. Cependant, l'expérience Desk Break (pause de bureau) d'ASICS montre que 15 minutes d'exercice seulement peuvent aider à inverser les effets.

Le message d'intérêt public (MIP) invite les employés de bureau à faire une pause de bureau pour se changer les idées.

LONDRES, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'approche de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, ASICS a fait appel à l'acteur Brian Cox pour lancer un avertissement au monde afin que chacun s'éloigne de son bureau et bouge au profit de sa santé mentale dans un puissant message d'intérêt public (MIP).

BRIAN COX WARNS THE WORLD ABOUT WORKPLACE MENTAL HEALTH THREAT IN PSA FOR ASICS Brian Cox warns the world about workplace mental health threat - our desks. Actor Brian Cox takes on the role of the World’s Scariest Boss in new mental health PSA for ASICS

L'étude mondiale State of Mind d'ASICS, à laquelle ont participé 26 000 personnes, a révélé un lien étroit entre le comportement sédentaire et le bien-être mental, les scores de l'étude State of Mind diminuant plus les personnes restent inactives1. D'autres recherches sur le travail de bureau ont montré qu'après seulement deux heures de travail de bureau continu, les scores State of Mind commencent à baisser et les niveaux de stress augmentent2. Après quatre heures de travail de bureau ininterrompu, les niveaux de stress des travailleurs ont enregistré une augmentation significative de 18%. Cependant, une nouvelle expérience Desk Break3 montre que 15 minutes de mouvement seulement peuvent aider à inverser les effets.

Supervisée par le Dr Brendon Stubbs du King's College de Londres, l'expérience Desk Break a révélé que lorsque les employés de bureau ajoutaient seulement 15 minutes de mouvement à leur journée de travail, leur état mental s'améliorait de 22,5 %, les scores State of Mind globaux des participants passant de 62/100 à 76/100. L'expérience a montré que le fait de faire une pause de bureau quotidienne pendant une semaine seulement réduisait le niveau de stress de 14,7 %, augmentait la productivité de 33,2 % et améliorait la concentration de 28,6 %. Les participants ont déclaré se sentir 33,3 % plus détendus et 28,6 % plus calmes et résilients. 79,2 % des participants ont affirmé qu'ils seraient plus loyaux envers leur employeur s'il leur offrait des pauses actives régulières.

Dans le message d'intérêt public, Brian Cox joue le rôle du patron le plus effrayant du monde pour mettre en lumière la menace silencieuse qui pèse sur notre santé mentale : le bureau sur lequel nous travaillons tous les jours. Le MIP invite les employés de bureau à donner la priorité à leur santé mentale en prenant une Desk Break, une courte pause active, au cours de la journée de travail.

Regardez le MIP concernant la Desk Break d'ASICS ici.

L'acteur Brian Cox, lauréat d'un prix Emmy, a déclaré : "J'ai joué des personnages assez intimidants dans ma vie, mais qui aurait pensé qu'un bureau pouvait être plus effrayant ? C'est formidable de voir ASICS essayer de faire quelque chose à ce sujet et encourager les gens à soutenir leur santé mentale par le biais de l'exercice. Comme je le dis dans le film, il faut courir, sauter, faire du patin à roulettes. C'est à vous de choisir. Bougez juste pour votre esprit."

Partout dans le monde, ASICS encourage ses employés de bureau à bouger pour leur santé mentale en faisant des pauses actives régulières.

À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre 2024, ASICS invite les employés de bureau à rejoindre le mouvement #DeskBreak et à en ressentir les bienfaits mentaux. Les employés de bureau qui ont la possibilité de faire une pause de bureau (Desk Break)* de 15 minutes sont encouragés à partager une photo de leur bureau vide, les photos partagées permettant de collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance en santé mentale à travers le monde.

Le Dr Brendon Stubbs, chercheur de premier plan en matière d'exercice physique et de santé mentale au King's College de Londres, a déclaré : "Nous avons montré précédemment que 15 minutes d'exercice physique pendant les loisirs peuvent entraîner une amélioration significative des scores State of Mind. Mais, ce qui nous a surpris dans l'expérience Desk Break, c'est l'efficacité des pauses actives de 15 minutes pour améliorer le bien-être et réduire le stress. Cela a même changé la perception qu'ont les gens de leur lieu de travail pour le meilleur."

Tomoko Koda, directeur général d'ASICS, commente : "Chez ASICS, nous défendons le pouvoir du mouvement, non seulement sur le corps, mais aussi sur l'esprit. C'est pourquoi nous nous appelons ASICS, acronyme du latin "Anima Sana in Corpore Sano" ou "Un esprit sain dans un corps sain". Notre étude mondiale a révélé que les nombreuses heures passées au bureau ont un impact réel et effrayant sur notre esprit. C'est pourquoi nous avons voulu délivrer un message fort de la part du patron le plus effrayant du monde, afin d'inciter les gens à faire bouger leurs esprits.

"Nous espérons encourager les employés de bureau du monde entier à bouger et à en ressentir les bienfaits mentaux. Nous sommes impatients de voir les photos des bureaux vides lors de la Journée mondiale de la santé mentale."

Pour en savoir plus sur l'initiative Desk Break, rendez-vous sur asics.com/deskbreak

* Il est conseillé aux employés de se renseigner auprès de leur employeur avant de prendre une pause de bureau.

NOTES AUX RÉDACTEURS

1 Menée entre le 17 novembre et le 21 décembre 2023, l'étude State of Mind 2024 a exploré la relation entre l'exercice physique et l'état d'esprit à travers le monde. Plus de 26 000 personnes ont été interrogées sur 22 marchés, dont l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, les Émirats arabes unis, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Malaisie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède et la Thaïlande. Chaque échantillon de marché était représentatif au niveau national en termes d'âge et de sexe.

2 Une étude mondiale a été menée en septembre 2024 afin d'explorer plus avant l'impact du travail de bureau quotidien et continu sur notre état d'esprit. Plus de 7 000 employés de bureau ont été interrogés en Allemagne, en Australie, au Brésil, aux États-Unis, au Japon, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Chaque échantillon de marché était représentatif au niveau national en termes d'âge et de sexe.

3L'expérience Desk Break d'ASICS s'est déroulée du 15 au 26 juillet 2024, sous la direction du Dr Brendon Stubbs du King's College de Londres et de l'Université de Vienne. L'expérience a porté sur 80 employés de bureau originaires d'Allemagne, d'Australie, du Brésil, du Canada, des Émirats arabes unis, d'Espagne, des États-Unis, de France, d'Inde, d'Italie, du Japon, de Malaisie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Suède et de Thaïlande. Tous les participants ont répondu à des questionnaires de bilan de santé et rempli des formulaires de consentement avant de prendre part à l'étude.

À propos d'ASICS

Chez ASICS, nos cinq lettres ont une signification. ASICS est un acronyme de l'expression latine Anima Sana In Corpore Sano, qui signifie "un esprit sain dans un corps sain". Depuis notre création en 1949, notre objectif est d'aider les gens à avoir un esprit sain dans un corps sain.

Dès le début, notre fondateur, Kihachiro Onitsuka, a compris que le sport et le mouvement avaient le pouvoir de remonter le moral, de projeter de la positivité et de propulser les gens et des communautés entières vers l'avant. Nous y croyons toujours.

Et nous pensons que notre mission est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Le stress et l'anxiété atteignent des niveaux record, alors que nous savons que le sport et le mouvement peuvent avoir un impact positif. C'est pourquoi nous continuons à nous efforcer d'aider un plus grand nombre de personnes à agir en faveur d'une santé mentale positive.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=3XFXcBdXqKE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2512972/ASICS_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2512973/ASICS_2.jpg