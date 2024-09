BRIAN COX、アシックスのPSAで職場のメンタルヘルスの脅威を世界に警告

世界的な調査によると、精神状態は、デスクワークが2時間続くだけで低下し始めるが、たった15分の運動でその影響を逆転させることができる

• ASICSはBrian Coxを起用し、世界一怖い上司に扮することで、私たちのメンタルヘルスを脅かす本当の脅威(毎日のデスクワーク)を浮き彫りにします。

• 世界的な調査によると、私たちの精神状態は、デスクワークが2時間続いただけで低下し始め、4時間後にはストレスレベルが大幅に上昇するといいます。しかし、ASICSのDesk Break実験によれば、たった15分の運動がその影響を逆転させることができます。

• 公共サービス広告では、オフィスワーカーにDesk Breakで心を動かすよう呼びかけています。

ロンドン, 2024年9月24日 /PRNewswire/ -- ASICSは、10月10日のWorld Mental Health Dayに先立ち、俳優のBrian Coxを起用し、心の健康のためにデスクから離れ、体を動かすよう、強力な公共サービス広告(PSA)で世界に警告を発しました。

ASICSが26,000人の参加者を対象に実施した世界的なState of Mind調査では、座りがちな行動と精神的な健康との間に強い関連性があることが明らかになり、State of Mindのスコアは運動不足の状態が長く続くほど低下することがわかりました1。デスクワークに関する更なる研究によると、デスクワークを2時間続けただけで、State of Mindのスコアが下がり始め、ストレスレベルが上昇することがわかりました2。デスクワークが4時間続くと、ワーカーのストレスレベルは18%大幅に上昇しました。しかし、新しいDesk Break実験3によれば、たった15分体を動かすだけで、その影響を逆転させることができます。

BRIAN COX WARNS THE WORLD ABOUT WORKPLACE MENTAL HEALTH THREAT IN PSA FOR ASICS Brian Cox warns the world about workplace mental health threat - our desks. Actor Brian Cox takes on the role of the World’s Scariest Boss in new mental health PSA for ASICS

King's College LondonのBrendon Stubbs博士が監修したDesk Breakの実験によると、オフィスワーカーの1日の勤務時間にたった15分の動きを加えるだけで、精神状態が22.5%改善し、参加者のState of Mindの総合スコアが62/100から76/100に上昇しました。この実験によると、1週間毎日Desk Breakをとるだけで、ストレスレベルが14.7%低下し、生産性が33.2%向上し、集中力が28.6%改善しました。参加者は33.3%リラックスし、28.6%落ち着きと回復力を感じたと報告しました。参加者の79.2%が、定期的な移動休憩があれば雇用主への忠誠心が高まると答えました。

このPSAでは、Brian Coxが世界一怖い上司に扮し、私たちのメンタルヘルスを脅かす静かな脅威(毎日のデスクワーク)にスポットを当てています。このPSAは、オフィスワーカーに、仕事中に短時間の移動休憩であるDesk Breakを取ることで、心の健康を第一に考えるよう呼びかけています。

ASICS Desk Break PSAは こちら からご覧いただけます。

Emmy賞受賞俳優のBrian Coxは、次のように述べています: 「私はこれまで、かなり威圧的なキャラクターを演じてきましたが、デスクがこれほど怖いとは誰が想像できたでしょうか?ASICSがこの問題を解決し、運動を通じて人々のメンタルヘルスをサポートしようとするのは素晴らしいことです。映画の中で言っているように、走れ、跳べ、ローラースケート。気にしません。ただ、心のために動くんです。」

ASICSは世界中で、オフィスに勤務する従業員に対し、定期的に体を動かすことで心の健康を保つことを奨励しています。

2024年10月10日のWorld Mental Health Dayに、ASICSはオフィスワーカーに#DeskBreak運動に参加し、精神的なメリットを感じてもらうよう呼びかけています。15分間のDesk Break*が可能なオフィスワーカーには、空のデスクの画像を共有することが推奨され、共有された画像は世界中のメンタルヘルス慈善団体に寄付されます。

King's College Londonの運動とメンタルヘルス研究の第一人者であるBrendon Stubbs博士は次のように述べています:「私たちは以前、余暇に15分間運動するだけで、人々のState of Mindのスコアが有意に改善することを示しました。しかし、Desk Breakの実験で私たちを驚かせたのは、15分間の運動休憩がウェルビーイングの改善とストレスの軽減にどれほど強力だったかということです。人々の職場に対する認識さえも良い方向に変化させたのです。」

ASICS常務執行役員のTomoko Koda氏は、次のようにコメントしています:「ASICSでは、身体だけでなく心も動かすことの大切さを説いています。ラテン語の 「Anima Sana in Corpore Sano」、つまり 「Sound Mind in a Sound Body」の頭文字をとって、ASICSと名付けました。私たちの世界的な調査により、デスクワークで何時間も過ごすことが、私たちの心に現実的で恐ろしい影響を与えていることが明らかになりました。だからこそ私たちは、世界一怖い上司からの力強いメッセージを届け、人々の心を動かすきっかけにしたかったのです。

「私たちは、世界中のオフィスワーカーに体を動かし、精神的なメリットを感じてもらいたいと願っています。World Mental Health Dayに、空の机の画像を見るのを楽しみにしています。」

Desk Breakの詳細については、 asics.com/deskbreak をご覧ください。

* 従業員はDesk Breakを取る前に、まず雇用主に確認することをお勧めします。

