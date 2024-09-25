BRIAN COX 在 ASICS 的公益廣告中警告全世界注意工作場所的精神健康威脅

由 King's College London 的 Brendon Stubbs 博士監督的 Desk Break 實驗發現，當辦公室員工在工作日內，只用增加 15 分鐘的運動，其精神狀態就會改善 22.5%；參與者的整體精神狀態得分，從 62/100 提高至 76/100。實驗顯示，每天進行一次 Desk Break，持續一星期，可使壓力水平降低 14.7%，工作效率提升 33.2%，注意力提升 28.6%。參與者表示，感覺放鬆了 33.3%，情緒平穩和恢復速度提高了 28.6%。79.2% 的參與者表示，如果定期提供運動休息時間，會對雇主更加忠誠。

在這則公益廣告中，Brian Cox 飾演世上最恐怖的老闆，突出對我們心理健康的無聲威脅——我們每天工作時使用的辦公枱。此公益廣告呼籲辦公室員工，在工作日期間來一次 Desk Break，即短暫的運動休息，將精神健康放在首位。

請在此處觀看 ASICS 的 Desk Break 公益廣告。

艾美獎 (Emmy Award) 得獎演員 Brian Cox 說： 「我演過一些非常恐怖的角色，但誰會想到，區區一張辦公枱可以更加恐怖呢？很高興看到 ASICS 嘗試解決此問題，鼓勵人們透過鍛煉身體，為自己的精神健康打氣。就像我在電影中說的，跑起來、跳起來、滑步起來。怎樣也好，只要讓你的思想活動起來就行。」

在世界各地，ASICS 都鼓勵其辦公室員工透過定期活動休息以保持精神健康。

在 2024 年 10 月 10 日世界心理健康日，ASICS 邀請辦公室員工加入 #DeskBreak 運動，感受精神上的益處。ASICS 鼓勵能夠進行一次 15 分鐘 Desk Break* 的辦公室員工，分享一張空無一人的辦公枱相片，所分享的相片將為世界各地的精神健康慈善機構籌集捐款。

King's College London 運動和心理健康領域的領先研究員 Brendon Stubbs 博士表示：「我們之前已經證明，只需 15 分鐘的休閒時間活動一下，有助顯著改善人們的 State of Mind 分數。但是在 Desk Break 實驗中讓我們驚訝的是，15 分鐘的活動休息，對於改善精神健康和減輕壓力的力量有多大。這甚至改變了人們對工作場所的看法，使其變得更正面。」

ASICS 常務行政主管 Tomoko Koda表示 ：「在 ASICS，我們不僅在身體上，還在精神上推廣運動的力量。這就是何解我們稱為 ASICS —— 是拉丁文「Anima Sana in Corpore Sano」或「Sound Mind in a Sound Body」（健康的身體裡有健康的心靈）的縮寫。我們的全球研究顯示，連續伏案工作數小時，對我們的精神產生了真實且恐怖的影響。這就是何解我們希望從世界上最恐怖的老闆身上，傳達一個強而有力的訊息，啟發人們活動一下思緒。

「我們希望鼓勵世界各地的辦公室員工活動一下，感受精神上的益處。我們期待在 World Mental Health Day 上看到空無一人的辦公枱相片。」

若要進一步了解 Desk Break,，請瀏覽 asics.com/deskbreak

* 建議員工在進行 Desk Break 前，先與雇主確認。

編者按

1 2024 年的 State of Mind Study 在 2023 年 11 月 17 日至 12 月 21 日期間進行，探索了世界各地運動與精神狀態之間的關係。超過 26,000 人在 22 個市場接受調查，包括澳洲、巴西、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、法國、德國、印度、義大利、日本、馬來西亞、荷蘭、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、泰國、阿聯酋、英國和美國。每個市場樣本，在年齡和性別上都具有全國代表性。

2 在 2024 年 9 月進行全球研究，以進一步探討日常和持續的桌面工作對我們精神狀態的影響。在美國、英國、澳洲、日本、荷蘭、德國和巴西，超過 7,000 名辦公桌工作者接受了調查。每個市場樣本，在年齡和性別上都具有全國代表性。

3 ASICS Desk Break Experiment 於 2024 年 7 月 15 日至 26 日進行， 由 King's College London 和 University of Vienna 的 Brendon Stubbs 博士領導。此實驗研究了來自澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、印度、義大利、日本、馬來西亞、荷蘭、西班牙、瑞典、泰國、英國、美國和阿聯酋的 80 名位辦公桌工作者。參加前，所有人都通過健康篩查問卷並填妥同意書。

ASICS 簡介

在 ASICS，我們的五個字母都有意義。ASICS 是拉丁文「Anima Sana in Corpore Sano」或「健康的身體裡有健康的心靈」的縮寫自 1949 年成立以來，我們的目標就是幫助人們在健康的身體中實現健康的心靈。

從一開始，我們的創辦人 Kihachiro Onitsuka 就看到，運動和活動有能力振奮精神、傳遞正能量，推動人們和整個社區向前進。我們仍然堅信這一點。

我們相信，今時今日我們的目標，比以往任何時候都更加重要。壓力和焦慮已達到歷史記錄的水平，但我們知道運動和活動有助產生積極影響。這就是何解我們仍然專注於支持更多人透過運動，對精神健康發揮正面作用。

SOURCE ASICS