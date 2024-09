BRIAN COX 在 ASICS 的公益廣告中警告全世界注意工作場所的精神健康威脅

全球研究表明,只需連續工作 2 小時,我們的精神狀態就會開始轉差,但只需 15 分鐘的運動就可以幫助逆轉影響

ASICS 邀請 Brian Cox 飾演世上最恐怖的老闆,以突出對我們心理健康的真正威脅 —— 我們每天工作時使用的的辦公枱。

飾演世上最恐怖的老闆,以突出對我們心理健康的真正威脅 —— 我們每天工作時使用的的辦公枱。 一項全球研究表明,我們的精神狀態僅在連續工作 2 小時後就會開始轉差,4 小時後壓力水平顯著上升。但是,ASICS 的 Desk Break 實驗表明,只需 15 分鐘的運動就可以扭轉這種影響。

此公益短片呼籲辦公室職員離開辦公枱,來一個 Desk Break,放空一下腦袋。

倫敦2024年9月25日 /美通社/ -- 在 10 月 10 日舉行的 World Mental Health Day 前,ASICS 已聘請演員 Brian Cox 透過一個擲地有聲的公益廣告 (PSA) 向世界發出警告,讓人們離開辦公桌,為自己的精神健康作出行動。

ASICS 的全球 State of Mind 研究涉及 26,000 名參與者,結果顯示久坐行為與精神健康之間關係密切,而且不活動的時間越長,State of Mind 的分數就下降越多1。進一步研究基於桌面工作的發現,僅需在辦公枱上連續工作 2 小時後,State of Mind 分數就會開始下降,壓力水平上升 2。連續伏案工作 4 小時後,員工的壓力水平顯著增加了 18%。但是,新的 Desk Break 實驗3 表明,只需 15 分鐘的活動就可以扭轉這種影響。