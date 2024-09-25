BRIAN COX 在 ASICS 的公益廣告中警告全世界注意工作場所的精神健康威脅

新聞提供者

ASICS

25 9月, 2024, 16:34 CST

全球研究表明，只需連續工作 2 小時，我們的精神狀態就會開始轉差，但只需 15 分鐘的運動就可以幫助逆轉影響

  • ASICS 邀請 Brian Cox 飾演世上最恐怖的老闆，以突出對我們心理健康的真正威脅 —— 我們每天工作時使用的的辦公枱。
  • 一項全球研究表明，我們的精神狀態僅在連續工作 2 小時後就會開始轉差，4 小時後壓力水平顯著上升。但是，ASICS 的 Desk Break 實驗表明，只需 15 分鐘的運動就可以扭轉這種影響。
  • 此公益短片呼籲辦公室職員離開辦公枱，來一個 Desk Break，放空一下腦袋。

倫敦2024年9月25日 /美通社/ -- 在 10 月 10 日舉行的 World Mental Health Day 前，ASICS 已聘請演員 Brian Cox 透過一個擲地有聲的公益廣告 (PSA) 向世界發出警告，讓人們離開辦公桌，為自己的精神健康作出行動。

ASICS 的全球 State of Mind 研究涉及 26,000 名參與者，結果顯示久坐行為與精神健康之間關係密切，而且不活動的時間越長，State of Mind 的分數就下降越多1。進一步研究基於桌面工作的發現，僅需在辦公枱上連續工作 2 小時後，State of Mind 分數就會開始下降，壓力水平上升 2。連續伏案工作 4 小時後，員工的壓力水平顯著增加了 18%。但是，新的 Desk Break 實驗3 表明，只需 15 分鐘的活動就可以扭轉這種影響。 

BRIAN COX WARNS THE WORLD ABOUT WORKPLACE MENTAL HEALTH THREAT IN PSA FOR ASICS
BRIAN COX WARNS THE WORLD ABOUT WORKPLACE MENTAL HEALTH THREAT IN PSA FOR ASICS
Brian Cox warns the world about workplace mental health threat - our desks.
Brian Cox warns the world about workplace mental health threat - our desks.
Actor Brian Cox takes on the role of the World’s Scariest Boss in new mental health PSA for ASICS
Actor Brian Cox takes on the role of the World’s Scariest Boss in new mental health PSA for ASICS
BRIAN COX WARNS THE WORLD ABOUT WORKPLACE MENTAL HEALTH THREAT IN PSA FOR ASICS
Brian Cox warns the world about workplace mental health threat - our desks. Actor Brian Cox takes on the role of the World’s Scariest Boss in new mental health PSA for ASICS

由 King's College London 的 Brendon Stubbs 博士監督的 Desk Break 實驗發現，當辦公室員工在工作日內，只用增加 15 分鐘的運動，其精神狀態就會改善 22.5%；參與者的整體精神狀態得分，從 62/100 提高至 76/100。實驗顯示，每天進行一次 Desk Break，持續一星期，可使壓力水平降低 14.7%，工作效率提升 33.2%，注意力提升 28.6%。參與者表示，感覺放鬆了 33.3%，情緒平穩和恢復速度提高了 28.6%。79.2% 的參與者表示，如果定期提供運動休息時間，會對雇主更加忠誠。

在這則公益廣告中，Brian Cox 飾演世上最恐怖的老闆，突出對我們心理健康的無聲威脅——我們每天工作時使用的辦公枱。此公益廣告呼籲辦公室員工，在工作日期間來一次 Desk Break，即短暫的運動休息，將精神健康放在首位。

請在此處觀看 ASICS 的 Desk Break 公益廣告。 

艾美獎 (Emmy Award) 得獎演員 Brian Cox 說： 「我演過一些非常恐怖的角色，但誰會想到，區區一張辦公枱可以更加恐怖呢？很高興看到 ASICS 嘗試解決此問題，鼓勵人們透過鍛煉身體，為自己的精神健康打氣。就像我在電影中說的，跑起來、跳起來、滑步起來。怎樣也好，只要讓你的思想活動起來就行。」

在世界各地，ASICS 都鼓勵其辦公室員工透過定期活動休息以保持精神健康。

在 2024 年 10 月 10 日世界心理健康日，ASICS 邀請辦公室員工加入 #DeskBreak 運動，感受精神上的益處。ASICS 鼓勵能夠進行一次 15 分鐘 Desk Break* 的辦公室員工，分享一張空無一人的辦公枱相片，所分享的相片將為世界各地的精神健康慈善機構籌集捐款。 

King's College London 運動和心理健康領域的領先研究員 Brendon Stubbs 博士表示：「我們之前已經證明，只需 15 分鐘的休閒時間活動一下，有助顯著改善人們的 State of Mind 分數。但是在 Desk Break 實驗中讓我們驚訝的是，15 分鐘的活動休息，對於改善精神健康和減輕壓力的力量有多大。這甚至改變了人們對工作場所的看法，使其變得更正面。」

ASICS 常務行政主管 Tomoko Koda表示 在 ASICS，我們不僅在身體上，還在精神上推廣運動的力量。這就是何解我們稱為 ASICS —— 是拉丁文「Anima Sana in Corpore Sano」或「Sound Mind in a Sound Body」（健康的身體裡有健康的心靈）的縮寫。我們的全球研究顯示，連續伏案工作數小時，對我們的精神產生了真實且恐怖的影響。這就是何解我們希望從世界上最恐怖的老闆身上，傳達一個強而有力的訊息，啟發人們活動一下思緒。

「我們希望鼓勵世界各地的辦公室員工活動一下，感受精神上的益處。我們期待在 World Mental Health Day 上看到空無一人的辦公枱相片。」

若要進一步了解 Desk Break,，請瀏覽 asics.com/deskbreak

* 建議員工在進行 Desk Break 前，先與雇主確認。

編者按

1 2024 年的 State of Mind Study 在 2023 年 11 月 17 日至 12 月 21 日期間進行，探索了世界各地運動與精神狀態之間的關係。超過 26,000 人在 22 個市場接受調查，包括澳洲、巴西、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、法國、德國、印度、義大利、日本、馬來西亞、荷蘭、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、泰國、阿聯酋、英國和美國。每個市場樣本，在年齡和性別上都具有全國代表性。

2 在 2024 年 9 月進行全球研究，以進一步探討日常和持續的桌面工作對我們精神狀態的影響。在美國、英國、澳洲、日本、荷蘭、德國和巴西，超過 7,000 名辦公桌工作者接受了調查。每個市場樣本，在年齡和性別上都具有全國代表性。

3 ASICS Desk Break Experiment 於 2024 年 7 月 15 日至 26 日進行， 由 King's College London 和 University of ViennaBrendon Stubbs 博士領導。此實驗研究了來自澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、印度、義大利、日本、馬來西亞、荷蘭、西班牙、瑞典、泰國、英國、美國和阿聯酋的 80 名位辦公桌工作者。參加前，所有人都通過健康篩查問卷並填妥同意書。

ASICS 簡介

在 ASICS，我們的五個字母都有意義。ASICS 是拉丁文「Anima Sana in Corpore Sano」或「健康的身體裡有健康的心靈」的縮寫自 1949 年成立以來，我們的目標就是幫助人們在健康的身體中實現健康的心靈。

從一開始，我們的創辦人 Kihachiro Onitsuka 就看到，運動和活動有能力振奮精神、傳遞正能量，推動人們和整個社區向前進。我們仍然堅信這一點。

我們相信，今時今日我們的目標，比以往任何時候都更加重要。壓力和焦慮已達到歷史記錄的水平，但我們知道運動和活動有助產生積極影響。這就是何解我們仍然專注於支持更多人透過運動，對精神健康發揮正面作用。

SOURCE ASICS