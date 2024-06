Built by Nature concede € 500.000 a inovadores em construção de base biológica

AMSTERDÃ, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Built by Nature tem o prazer de anunciar os vencedores de seu Prêmio global inaugural para estimular a adoção de materiais de construção inovadores de base biológica, com um primeiro prêmio de € 250.000 concedido à empresa Widuz, sediada em Singapura, por suas soluções de produtos de bambu.

A Widuz fabrica BVL™, uma gama de produtos biocompostos estruturais usando fibras de bambu e adesivos de base biológica que conferem maior resistência, durabilidade e benefícios ambientais em comparação com materiais tradicionais, como concreto e aço. Com uma pegada de carbono até 40% menor em comparação aos materiais convencionais, o processamento patenteado da Widuz garante que a BVL™ conserve e melhore a resistência natural do bambu, tornando-o até três vezes mais forte do que a madeira típica de construção e 20% mais leve. O rápido ciclo de crescimento do bambu, de cerca de quatro anos, torna-o mais renovável do que a maioria das espécies madeireiras, o que atende à necessidade urgente de materiais sustentáveis no que diz respeito à captação e armazenamento de carbono durante seu crescimento.

A Widuz contribui para o desenvolvimento socioeconômico local por meio de parcerias com plantações e fábricas de bambu certificadas pelo FSC (Forest Stewardship Council®), que adotam práticas justas de remuneração a fim de garantir que sua cadeia de suprimentos mantenha altos padrões de responsabilidade social.

Três finalistas do Prêmio também receberão € 50.000 cada em financiamento:

KuNa – programa de produção de tijolos de bambu na Nicarágua, desenvolvido pela Casa Congo, fornece habitação acessível, sustentável e resistente para comunidades em economias emergentes. Com escalabilidade modular e simplicidade técnica, a KuNa oferece projetos adaptados a diferentes necessidades habitacionais, desde abrigos de emergência a habitações sociais.





Elementerre, com sede no Senegal , usa argila e typha (conhecida como planta taboa ou rabo de gato) para fabricar tijolos estruturais e placas isolantes. Oferecendo vantagens em relação aos materiais convencionais, como o concreto, em termos de pegada de carbono e desempenho térmico, a Elementerre apresenta uma solução promissora para lidar com o déficit habitacional da região, promovendo a sustentabilidade e a gestão ambiental.





A Built by Nature também alocou € 100.000 adicionais para um programa de apoio de mentoria e networking para todos os vencedores e finalistas selecionados.

"Quando a Built by Nature lançou o Prêmio, não tínhamos ideia do que poderíamos encontrar, mas ficamos encantados quando recebemos quase 300 inscrições de todo o mundo, com metade delas vindo da África, Ásia e das Américas", de acordo com Paul King, CEO da Built by Nature. "Este Prêmio demonstra que temos mais a aprender e compartilhar, para transformar ideias brilhantes e inovações em soluções de construção convencionais com baixo teor de carbono – mais um passo em direção a um ambiente construído que trabalhe em uníssono com a natureza."

Os materiais apresentados nas inscrições para o Prêmio incluíram algas marinhas, micélio, lã de ovelha, cânhamo, cana-de-açúcar e resíduos de coco, madeira secundária, conchas e ervas daninhas invasoras. Quinze finalistas tiveram o melhor desempenho em relação aos critérios do Prêmio: apresentar materiais de base biológica destinados ao uso no ambiente construído; provar que o produto pode ser fabricado com sucesso usando a tecnologia atual, demonstrando que o produto já está no mercado e oferecendo abordagens favoráveis com relação ao carbono, natureza e impactos sociais.

Sobre a Built by Nature

A Built by Nature é uma rede e uma organização sem fins lucrativos apoiada pela Laudes Foundation e pela LTPP Foundation, que tem a missão de acelerar a transformação da construção em madeira e uma visão de um ambiente construído que trabalhe em uníssono com a natureza. A BbN apoia inovadores em sua jornada para descarbonizar nosso ambiente construído e proteger a natureza. A Built by Nature Fund faz doações para projetos que podem aumentar a absorção de materiais de base biológica e madeira sustentável e melhorar seu impacto climático, superando as barreiras mais desafiadoras. https://builtbn.org/

