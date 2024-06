El Premio Built by Nature otorga 500 000 euros a innovadores de la construcción de base biológica

ÁMSTERDAM, 4 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Built by Nature se complace en anunciar a los ganadores de su Premio global inaugural para estimular la adopción de materiales de construcción innovadores de base biológica, con un primer premio de 250 000 euros otorgado a la empresa Widuz, con sede en Singapur, por sus soluciones de productos de bambú.

Widuz fabrica BVL™, una variedad de productos de biocompuestos estructurales que utilizan fibras de bambú y adhesivos de base biológica para obtener una resistencia, durabilidad y beneficios ambientales superiores en comparación con los materiales tradicionales como el hormigón y el acero. Con una huella de carbono hasta un 40 % menor en comparación con los materiales convencionales, el procesamiento patentado de Widuz garantiza que BVL™ conserve y mejore la resistencia natural del bambú, haciéndolo hasta tres veces más resistente que la madera de ingeniería típica y un 20 % más liviano. El rápido ciclo de crecimiento del bambú, de alrededor de cuatro años, lo hace más renovable que la mayoría de las especies madereras, abordando la necesidad urgente de materiales sostenibles mientras captura y almacena carbono a medida que crece.

Widuz contribuye al desarrollo socioeconómico local al asociarse con plantaciones y fábricas de bambú certificadas por el FSC, que emplean prácticas de compensación justas para garantizar que su cadena de suministro mantenga altos estándares de responsabilidad social.

Tres finalistas del Premio también recibirán 50 000 euros cada uno en fondos:

KuNa, un programa de bambú y adobe en Nicaragua desarrollado por Casa Congo, proporciona viviendas asequibles, sostenibles y resilientes para comunidades en economías emergentes. Con escalabilidad modular y simplicidad técnica, KuNa ofrece diseños adaptados a diferentes necesidades de vivienda, que van desde refugios de emergencia hasta viviendas sociales.





Elementerre, con sede en Senegal, utiliza arcilla y totora (conocido como bullrush o cattail) para fabricar ladrillos de carga y tableros aislantes. Al ofrecer ventajas sobre los materiales convencionales, como el hormigón, en términos de huella de carbono y rendimiento térmico, Elementerre presenta una solución prometedora para abordar el déficit de vivienda de la región y, al mismo tiempo, promover la sostenibilidad y la gestión ambiental.





Sugarcrete®, desarrollado por el University College London, es un material fabricado a partir de residuos de caña de azúcar reciclados, que transforma el material fibroso en elementos de construcción resistentes, utilizando aglutinantes minerales para lograr diferentes grados de resistencia estructural. Sus aplicaciones van desde la construcción de obra nueva hasta la modernización de edificios existentes, ofreciendo excepcionales propiedades térmicas, acústicas y resistentes al fuego.

Built by Nature también ha asignado 100 000 euros adicionales para un programa de apoyo de tutoría y creación de redes para todos los ganadores y finalistas seleccionados.

"Cuando Built by Nature lanzó el premio, no teníamos idea de lo que podríamos encontrar, pero nos encantó cuando recibimos casi 300 presentaciones de todo el mundo, la mitad de las cuales provienen de África, Asia y América", según Paul King, director general de Built by Nature. "Este premio demuestra que tenemos más que aprender y compartir, para convertir ideas e innovaciones brillantes en soluciones de construcción bajas en carbono de uso generalizado, otro paso hacia un entorno de construcciones que funcionen al unísono con la naturaleza".

Los materiales destacados en las presentaciones del premio incluyeron algas marinas, micelio, lana de oveja, cáñamo, residuos de caña de azúcar y coco, madera secundaria, conchas marinas y malezas acuáticas invasoras. Quince finalistas obtuvieron los mejores resultados según los criterios del premio: presentar materiales de base biológica destinados al uso en el entorno construido; demostrar que el producto se puede fabricar con éxito utilizando la tecnología actual, demostrar que el producto ya está en el mercado y ofrecer enfoques favorables al carbono, la naturaleza y los impactos sociales.

Acerca de Built by Nature

Built by Nature es una red y una organización sin fines de lucro, financiada por la Fundación Laudes y la Fundación LTPP, con la misión de acelerar la transformación de la construcción con madera y una visión de un entorno de construcciones que funcionen al unísono con la naturaleza. BbN apoya a los innovadores en su viaje para descarbonizar nuestro entorno construido y proteger la naturaleza. El Fondo Built by Nature otorga subvenciones a proyectos que pueden aumentar la absorción de materiales de base biológica y madera sostenible y mejorar su impacto climático, superando las barreras más desafiantes. https://builtbn.org/

