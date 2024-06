Le prix Built by Nature attribue 500 000 euros à des innovateurs dans le domaine de la construction biosourcée

AMSTERDAM, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Built by Nature a le plaisir d'annoncer les lauréats de son premier prix mondial visant à stimuler l'adoption de matériaux de construction biosourcés innovants. Le premier prix, d'un montant de 250 000 euros, a été décerné à l'entreprise Widuz, basée à Singapour, pour ses solutions de produits à base de bambou.

Widuz assure la fabrication de BVL™, une gamme de produits bio-composites structurels utilisant des fibres de bambou et des adhésifs biosourcés pour une résistance, une durabilité et des avantages environnementaux supérieurs à ceux des matériaux traditionnels tels que le béton et l'acier. Avec une empreinte carbone jusqu'à 40 % inférieure à celle des matériaux conventionnels, le processus breveté de Widuz garantit que BVL™ conserve et améliore la résistance naturelle du bambou, le rendant jusqu'à trois fois plus résistant que le bois d'ingénierie typique et 20 % plus léger. Le cycle de croissance rapide du bambou, d'environ quatre ans, le rend plus renouvelable que la plupart des essences de bois ; il répond ainsi au besoin urgent en matériaux durables tout en capturant et en stockant le carbone au cours de sa croissance.

Widuz contribue au développement socio-économique local, en s'associant à des plantations de bambou certifiées FSC et à des usines qui appliquent des pratiques de rémunération équitables afin de garantir que leur chaîne d'approvisionnement respecte des normes élevées en matière de responsabilité sociale.

Les trois finalistes du prix recevront également un financement de 50 000 € chacun :

KuNa est un programme mêlant bambou et pisé au Nicaragua , développé par Casa Congo, qui fournit des logements abordables, durables et résistants pour les communautés dans les économies émergentes. Grâce à sa modularité et à sa simplicité technique, KuNa propose des modèles adaptés aux différents besoins en matière de logement, allant d'abris d'urgence à des logements sociaux.

, développé par Casa Congo, qui fournit des logements abordables, durables et résistants pour les communautés dans les économies émergentes. Grâce à sa modularité et à sa simplicité technique, KuNa propose des modèles adaptés aux différents besoins en matière de logement, allant d'abris d'urgence à des logements sociaux. Elementerre, basé au Sénégal, utilise de l'argile et du typha (appelé jonc ou quenouille) pour fabriquer des briques porteuses et des panneaux isolants. Offrant des avantages en termes d'empreinte carbone et de performance thermique par rapport aux matériaux conventionnels tels que le béton, Elementerre présente une solution prometteuse pour combler le déficit de logements dans la région tout en promouvant la durabilité et la gestion de l'environnement.

Sugarcrete®, développé par l'University College London, est un matériau fabriqué à partir de déchets de canne à sucre recyclés, qui transforme la matière fibreuse en éléments de construction robustes à l'aide de liants minéraux afin d'obtenir différents degrés de résistance structurelle. Ses applications vont de la construction de nouveaux bâtiments à la rénovation de bâtiments existants, et il possède des propriétés thermiques, acoustiques et de résistance au feu exceptionnelles.

Built by Nature a également alloué 100 000 euros supplémentaires à un programme de soutien, de mentorat et de mise en réseau pour tous les lauréats et les finalistes sélectionnés.

« Lorsque Built by Nature a lancé le prix, nous n'avions aucune idée de ce que nous pourrions trouver, mais nous avons été ravis de recevoir près de 300 candidatures venues du monde entier, dont la moitié provenait d'Afrique, d'Asie et des Amériques », a déclaré Paul King, PDG de Built by Nature. « Ce prix démontre que nous avons encore beaucoup à apprendre et à partager pour transformer des idées et des innovations brillantes en solutions de construction à faible émission de carbone - un pas de plus vers un environnement bâti qui fonctionne à l'unisson avec la nature. »

Parmi les matériaux présentés dans les dossiers de candidature, on trouve des algues, du mycélium, de la laine de mouton, du chanvre, des déchets de canne à sucre et de noix de coco, du bois secondaire, des coquillages et des plantes aquatiques invasives. Quinze finalistes ont obtenu les meilleurs résultats par rapport aux critères du prix : présenter des matériaux biosourcés destinés à être utilisés dans l'environnement bâti, prouver que le produit peut être fabriqué avec succès à l'aide des technologies actuelles, démontrer que le produit est déjà sur le marché et proposer des approches favorables en matière d'impact sur le carbone, la nature et la société.

À propos de Built by Nature

Built by Nature est un réseau et une organisation à but non lucratif qui octroie des subventions avec le soutien de la Fondation Laudes et de la Fondation LTPP. Sa mission est d'accélérer la transformation de la construction en bois et de concrétiser la vision d'un environnement bâti qui fonctionne à l'unisson avec la nature. BbN soutient les innovateurs dans leur démarche visant à décarboner notre environnement urbain et à protéger la nature. Le fonds Built by Nature accorde des subventions à des projets susceptibles d'accroître l'utilisation de matériaux biosourcés et de bois durable et d'améliorer leur impact sur le climat, en surmontant les obstacles les plus difficiles. https://builtbn.org/