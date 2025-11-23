Bybit avança no diálogo regulatório no Regulation Day 2025 da Argentina, destacando o papel das criptomoedas na inclusão financeira

DUBAI, EAU, 23 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Bybit , segunda maior criptomoeda do mundo, reforçou seu compromisso com a colaboração regulatória e o avanço dos ativos digitais na América Latina durante o Regulation Day 2025, evento principal da Crecimiento , realizado no Devconnect ARG na Argentina. A Devconnect ARG é a primeira Feira Mundial do Ethereum, promovendo a utilidade no mundo real e apresentando mais de 75 projetos emergentes em mais de 40 eventos realizados em Buenos Aires.

Mykolas Majauskas, da Bybit, discursando no painel “Colaboração Público-Privada em Criptomoedas: O Papel dos VASPs na Formulação de Políticas” no Regulation Day 2025. Da direita para a esquerda: Connor Spelliscy, Chefe de Estratégia de Política Global da Fundação Ethereum; Mykolas Majauskas, Diretor Sênior de Política da Bybit; Julián Colombo, Diretor Sênior (América do Sul) da Bitso; Manuel Beaudroit, Cofundador e CEO da Belo; e Milagros Santamaria da Crecimiento. (PRNewsfoto/Bybit)

A quarta edição do Regulation Day reuniu a expertise de reguladores, legisladores e líderes do setor privado. Mais de 1.500 participantes do Devconnect ARG discutiram questões críticas relacionadas a ativos virtuais e inteligência artificial. Patricio Mesri, CEO da Bybit LATAM, e Mykolas Majauskas, Diretor Sênior de Políticas da Bybit, compartilharam insights sobre a economia on-chain e os caminhos para regulamentações eficazes e progressivas com participantes de diversos setores.

Em um painel intitulado "Colaboração público-privada em cripto: O papel dos VASPs na formulação de políticas", Mykolas Majauskas, da Bybit dividiu o palco com executivos do setor, incluindo Manuel Beaudroit, cofundador e CEO da Belo, Julián Colombo, Diretor Sênior (América do Sul) da Bitso, e Connor Spelliscy, Chefe de Estratégia Global de Políticas da Ethereum Foundation. A sessão, moderada por Milagros Santamaria da Crecimiento, aprofundou-se no cenário regulatório em evolução na América Latina e no papel que os provedores de serviços de ativos digitais podem desempenhar na construção do sucesso de longo prazo do setor.

Em 2025, a Argentina consolidou sua posição como uma força progressiva na regulamentação de ativos digitais. Reconhecendo as criptomoedas como ativos digitais, os formuladores de políticas da Argentina as incorporaram como parte de reformas econômicas mais amplas.

"Na América Latina, cripto não é teoria — é uma ferramenta da qual as pessoas dependem todos os dias. A regulamentação que protege os usuários ao mesmo tempo em que permite a inovação é o que vai liberar todo o potencial dos ativos digitais para a economia real. "E uma regulamentação eficaz começa com o diálogo", disse Mykolas Majauskas, Diretor Sênior de Políticas da Bybit. "A abertura da Argentina para dialogar com o setor, aprender com padrões globais e adaptar estruturas às realidades locais é exatamente o que promove o crescimento saudável e sustentável neste setor", compartilhou ele.

A Argentina movimentou US$ 93,9 bilhões em volume de transações de criptomoedas entre 2024 e junho de 2025, ocupando a segunda posição no mercado cripto da América Latina, atrás apenas do Brasil.

O capítulo da criptomoeda na América Latina precisa de regulamentações progressivas

Aplicações do mundo real estão demonstrando o potencial da cripto em oferecer soluções práticas para desafios econômicos sistêmicos.

"Neste lado do mundo, a cripto não trata de exclusividade, mas de inclusão. Cada vez mais pessoas estão indo além da especulação e usando stablecoins no dia a dia", disse Patricio Mesri, CEO da Bybit LATAM. "Os ativos digitais estão mudando a vida real e alcançando pessoas reais na Argentina e além. Do acesso ao capital aos métodos de pagamento acessíveis, a inclusão financeira está acontecendo on-chain bem aqui na América Latina."

"O progresso regulatório que estamos vendo na Argentina e em toda a América Latina cria uma base para o crescimento sustentável", acrescentou Mesri. "Quadros regulatórios claros dão tanto aos consumidores quanto às empresas a confiança para interagir com ativos digitais, e é isso que promoverá a adoção em massa."

O Regulation Day tornou-se o principal espaço da Argentina para discutir o futuro da regulamentação tecnológica. No âmbito do Devconnect, o Regulation Day 2025 fortalece pontes entre o setor público e a indústria de tecnologia, posicionando a Argentina como um centro regional de diálogo, regulamentação e inovação. A participação da Bybit reflete sua meta estratégica de aprofundar diálogos com formuladores de políticas locais e regionais em toda a América Latina.

#Bybit / #CryptoArk

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo por volume de trading, atendendo a uma comunidade global de mais de 70 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e impulsionar a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversos, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando construtores, criadores e entusiastas a explorar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com .

Para mais detalhes sobre a Bybit, visite Bybit Press

Para consultas de mídia, entre em contato com: [email protected]

Para atualizações, siga: Comunidades e mídias sociais da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829945/Bybit.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5637707/Logo.jpg

FONTE Bybit