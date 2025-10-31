bbSOL da Bybit recebe suporte de custódia institucional da Anchorage Digital, reforçando seu status de nível institucional

DUBAI, EAU, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Bybit, segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de trading, anunciou hoje que seu token SOL em staking, bbSOL, agora conta com suporte de custódia institucional pela Anchorage Digital, sede do primeiro banco cripto autorizado federalmente nos Estados Unidos.

Essa colaboração representa um avanço significativo na consolidação do bbSOL como um token de staking líquido (LST) de nível institucional dentro do ecossistema Solana, oferecendo às entidades reguladas uma via confiável para participar da geração de rendimento em cadeia.

bbSOL, o ativo SOL em staking com respaldo da corretora Bybit, permite que usuários e instituições acessem as recompensas de staking da Solana, mantendo a liquidez e flexibilidade. Com a solução de custódia segura do Anchorage Digital Bank, os detentores de bbSOL agora podem contar com segurança de nível bancário e conformidade sob supervisão federal dos EUA — fortalecendo a confiança entre fundos, gestores de ativos e empresas que buscam exposição ao DeFi da Solana.

"A integração da Anchorage Digital representa um grande avanço na evolução do bbSOL como um produto pronto para o mercado institucional", afirmou Emily Bao, Head of Spot da Bybit e Founder da Byreal. "Ao combinar liquidez com garantia regulatória, estamos oferecendo às instituições um ponto de entrada compatível e transparente no ecossistema DeFi da Solana — ancorado na estabilidade e integridade da Bybit."

"Estamos entusiasmados em desbloquear novas oportunidades para que instituições participem do ecossistema Solana por meio do staking líquido, com o respaldo da segurança da Anchorage Digital", afirmou Nathan McCauley, CEO e Co-Founder da Anchorage Digital.

Por meio da infraestrutura da Anchorage Digital, o bbSOL agora conecta o desempenho de nível de corretora com a proteção de nível institucional. A parceria reforça o compromisso da Bybit em construir uma porta de entrada segura, compatível e eficiente em termos de rendimento para as finanças descentralizadas, voltada à próxima geração de participantes institucionais.

