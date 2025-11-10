Mantle Colabora com a Bybit e a Backed para Trazer Ações dos EUA para a Blockchain, Sendo Pioneira na Próxima Onda de Ativos Tokenizados de Trilhões de Dólares

DUBAI, EAU, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Mantle, a camada de distribuição e liquidez de alto desempenho para ativos do mundo real (RWAs), juntamente com a Bybit e a Backed, anunciou hoje sua colaboração estratégica para trazer ações tokenizadas dos EUA para a blockchain através dos xStocks, permitindo acesso 24/7 aos principais ativos globais diretamente no ecossistema Mantle.

Através dos xStocks, os usuários podem obter exposição a versões tokenizadas de ações líderes como NVDAx, AAPLx e MSTRx, conectando perfeitamente os ativos financeiros tradicionais com a capacidade de composição das finanças descentralizadas. A colaboração combina a infraestrutura de blockchain escalável da Mantle, a liquidez da exchange global da Bybit e a estrutura de tokenização regulamentada da Backed para oferecer uma experiência totalmente onchain para os mercados tradicionais.

Integração Perfeita entre CEX e DeFi

No lançamento, a Bybit fornecerá suporte completo para depósitos e saques de xStocks via Mantle, permitindo que os usuários movam ativos entre a Bybit e a Mantle Network de forma eficiente e segura. Esta ponte direta da CEX para a blockchain simplifica a integração, impulsiona a liquidez e abre novas oportunidades para usuários e desenvolvedores se envolverem com mercados tokenizados.

Os tokens xStocks, emitidos pela Backed em parceria com custodiantes regulamentados, são totalmente garantidos na proporção de 1:1 por seus títulos subjacentes. Cada token espelha uma ação ou ativo do tesouro específico, oferecendo exposição transparente, verificável e programável a empresas líderes globais.

"Ações tokenizadas estão redefinindo como os mercados tradicionais interagem com a tecnologia blockchain", disse Emily Bao, Chefe de Spot da Bybit. "A Bybit tem orgulho de apoiar a visão da Mantle de criar uma plataforma unificada e escalável onde ativos do mundo real possam prosperar onchain, oferecendo soluções financeiras acessíveis e inovadoras para um público global."

Construindo a Infraestrutura para Mercados de Capitais Onchain

Esta integração constitui um marco importante para a Mantle, a maior rede L2 da Ethereum com tecnologia de prova ZK. Combinando uma arquitetura modular, uma camada avançada de disponibilidade de dados e um ambiente de baixas taxas, a Mantle permite acesso seguro, escalável e econômico a ações tokenizadas, convergindo perfeitamente TradFi, CeFi e DeFi dentro de uma estrutura onchain unificada.

Na Mantle, as ações tokenizadas são mais do que representações digitais, elas se tornam primitivos financeiros programáveis. Construtores e desenvolvedores podem aproveitar esses ativos para projetar instrumentos inovadores, integrar ativos do mundo real e cripto em estratégias automatizadas e otimizar a eficiência do capital entre ecossistemas.

"Com a arquitetura modular da Mantle, pilha de tecnologia premium e segurança de nível Ethereum, combinadas com a infraestrutura e o alcance da Bybit, as ações tokenizadas estão prontas para se tornar um bloco de construção fundamental para a próxima onda de finanças onchain", disse Emily Bao, Conselheira Principal da Mantle. "Os xStocks representam um passo fundamental na transformação de ativos tradicionais em blocos de construção componíveis que se escalam através do ecossistema da Mantle e impulsionam a economia descentralizada."

"É preciso mais do que tokenização para unir TradFi e DeFi; você precisa de infraestrutura e distribuição", acrescentou David Henderson, Chefe de Crescimento da Backed. "Além da acessibilidade, os xStocks são construídos para a capacidade de composição. Juntamente com a Mantle e a Bybit, estamos construindo a economia onchain para não apenas absorver os mercados de capitais, mas também para melhorá-los."

Impulsionando o Amplo Momento de RWA da Mantle

Esta colaboração se baseia no suporte contínuo da Bybit ao ecossistema de RWA em expansão da Mantle, seguindo iniciativas recentes como:

Integração com a Anchorage , fornecendo custódia de nível institucional para o $MNT para expandir o acesso global.

, fornecendo custódia de nível institucional para o $MNT para expandir o acesso global. Listagem na Moomoo Exchange , levando o $MNT para investidores de varejo dos EUA ao lado de ações, ETFs e cripto.

, levando o $MNT para investidores de varejo dos EUA ao lado de ações, ETFs e cripto. Tokenização como Serviço (TaaS) , oferecendo às instituições uma estrutura completa e em conformidade para tokenizar e escalar ativos do mundo real na Mantle.

, oferecendo às instituições uma estrutura completa e em conformidade para tokenizar e escalar ativos do mundo real na Mantle. Lançamento de Hackathons e Bolsas de Estudo de RWA, fomentando a inovação e capacitando talentos para acelerar a tokenização em conformidade e a adoção institucional.

Avançando a Visão da Mantle para Mercados Tokenizados

À medida que a Mantle continua a construir a principal camada de liquidez e distribuição para ativos tokenizados, esta iniciativa se alinha com o roteiro mais amplo da Mantle para expandir as integrações de RWA, desbloqueando novas eficiências de capital e estratégias de DeFi componíveis em todo o seu ecossistema.

A colaboração reforça o compromisso da Mantle em permitir o acesso aberto, seguro e escalável a ativos tokenizados, abrindo caminho para uma participação mais ampla nos mercados de capitais globais de trilhões de dólares através da tecnologia blockchain.

Os xStocks não estão disponíveis nos EUA ou para cidadãos dos EUA. Restrições geográficas se aplicam.

Sobre a Mantle

A Mantle se posiciona como a principal camada de distribuição e portal para instituições e TradFi se conectarem com a liquidez onchain e acessarem ativos do mundo real, impulsionando o fluxo das finanças do mundo real.

Com mais de $4 bilhões em ativos de propriedade da comunidade, a Mantle combina credibilidade, liquidez e escalabilidade com infraestrutura de nível institucional para apoiar a adoção em larga escala. O ecossistema é ancorado pelo $MNT dentro da Bybit e construído através de projetos centrais do ecossistema como mETH, fBTC, MI4 e outros. Isso é complementado pelas parcerias da Mantle Network com emissores e protocolos líderes, como Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct e EigenLayer.

Sobre a Backed

Fundada em 2021, a Backed é a principal emissora de ações e ETFs tokenizados em conformidade, incluindo a inovadora linha de produtos xStocks . Os produtos da Backed são tokens ERC-20 e SPL livremente transferíveis, compatíveis com as plataformas baseadas em Ethereum e Solana. Para mais informações, visite https://backed.fi/

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo por volume de negociação, atendendo a uma comunidade global de mais de 70 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com um forte foco na Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer uma infraestrutura robusta e impulsionar a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversificados, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando construtores, criadores e entusiastas a desbloquear todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.

