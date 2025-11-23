Bybit promueve el diálogo regulatorio en Regulation Day 2025 de Argentina, con el fin de destacar el papel de las criptomonedas en la inclusión financiera

DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, 23 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo reforzó su compromiso con la colaboración regulatoria y el avance de los activos digitales en América Latina en Regulation Day 2025, el evento insignia de Crecimiento que se llevó a cabo en Devconnect ARG en Argentina. Devconnect ARG es la primera feria mundial de Ethereum que promueve la utilidad en el mundo real y presenta más de 75 proyectos emergentes en más de 40 eventos en toda Buenos Aires.

Mykolas Majauskas, de Bybit, interviene en el panel "Colaboración público-privada en criptomonedas: el papel de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en la formulación de políticas" en Regulation Day 2025. De derecha a izquierda: Connor Spelliscy, director de Estrategia Política Global de Ethereum Foundation; Mykolas Majauskas, director sénior de Política de Bybit; Julián Colombo, director sénior (Sudamérica) de Bitso; Manuel Beaudroit, cofundador y director ejecutivo de Belo; y Milagros Santamaría, de Crecimiento. (PRNewsfoto/Bybit)

La cuarta edición de Regulation Day reunió a expertos en la materia procedentes de organismos reguladores, legislativos y líderes del sector privado. Más de 1.500 asistentes a Devconnect ARG abordaron temas fundamentales relacionados con los activos virtuales y la inteligencia artificial. Patricio Mesri, director ejecutivo de Bybit LATAM, y Mykolas Majauskas, director sénior de Políticas de Bybit, intercambiaron opiniones sobre la economía en cadena y el camino a seguir para lograr regulaciones eficaces y progresistas con asistentes de todos los sectores.

En un panel titulado "Colaboración público-privada en las criptomonedas: el papel de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en la formulación de políticas", Mykolas Majauskas, de Bybit, compartió escenario con ejecutivos del sector, entre los que se encontraban Manuel Beaudroit, cofundador y director ejecutivo de Belo, Julián Colombo, director sénior (Sudamérica) de Bitso, y Connor Spelliscy, jefe de Estrategia Política Global de la Ethereum Foundation. La sesión, moderada por Milagros Santamaría, de Crecimiento, profundizó en el cambiante panorama normativo de América Latina y el papel que pueden desempeñar los proveedores de servicios de activos digitales en el éxito a largo plazo del sector.

En 2025, Argentina ha consolidado su posición como fuerza progresista en la regulación de los activos digitales. Al reconocer las criptomonedas como un activo digital, los responsables políticos de Argentina las han incorporado como parte de reformas económicas más amplias.

"En América Latina, las criptomonedas no son una teoría, sino una herramienta en la que la gente confía a diario. Una regulación que proteja a los usuarios y, al mismo tiempo, permita la innovación es lo que liberará todo el potencial de los activos digitales para la economía real. Y una regulación eficaz comienza con el diálogo", afirmó Mykolas Majauskas, director sénior de Políticas de Bybit. "La apertura de Argentina para colaborar con la industria, aprender de los estándares globales y adaptar los marcos normativos a las realidades locales es precisamente lo que impulsa un crecimiento saludable y sostenible en este sector", afirmó.

Argentina movió 93.900 millones de dólares en volumen de transacciones con criptomonedas entre 2024 y junio de 2025, lo que la sitúa en segundo lugar en el mercado latinoamericano de criptomonedas, solo por detrás de Brasil.

El capítulo de las criptomonedas en América Latina necesita regulaciones progresistas

Los usos de las criptomonedas en el mundo real están demostrando su potencial para ofrecer soluciones prácticas a los retos económicos sistémicos.

"En esta parte del mundo, las criptomonedas no tienen que ver con la exclusividad, sino con la inclusión. Cada vez más personas están dejando atrás las especulaciones y utilizando monedas estables en su vida cotidiana", afirmó Patricio Mesri, director ejecutivo de Bybit en Latinoamérica. "Los activos digitales están cambiando la vida real y afectando a personas reales en Argentina y más allá. Desde el acceso al capital hasta métodos de pago asequibles, la inclusión financiera se está dando en la cadena aquí mismo, en América Latina".

"Los avances regulatorios que estamos observando en Argentina y en toda América Latina sientan las bases para un crecimiento sostenible", añadió Mesri. "Los marcos claros brindan tanto a los consumidores como a las empresas la confianza necesaria para interactuar con los activos digitales, y eso es lo que impulsará su adopción generalizada".

Regulation Day se ha convertido en el principal espacio de Argentina para debatir sobre el futuro de la regulación de la tecnología. En el marco de Devconnect, Regulation Day 2025 fortalece los puentes entre el sector público y la industria tecnológica, y posiciona a Argentina como un centro regional para el diálogo, la regulación y la innovación. La participación de Bybit refleja su objetivo estratégico de profundizar el diálogo con los responsables políticos locales y regionales de toda la región latinoamericana.

