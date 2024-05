Bybit verbetert cryptobestedingen met gemakkelijke 2% cashbackbeloningen

DUBAI, VAE, 20 mei 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, een van 's werelds top drie cryptobeurzen qua volume, heeft een 2% cashback-aanbieding onthuld op zijn Bybit Card - rechtstreeks uitbetaald in USDT op de rekeningen van gebruikers. De cashback is van toepassing op alle aankopen met zowel fiat als crypto als onderdeel van Bybit's voortdurende inspanning om crypto te integreren in dagelijkse transacties.

Bybit Enhances Crypto Spending with Easy 2% Cashback Rewards

De Auto Cashback-functie zet cashbackpunten automatisch om in USDT. Dit betekent dat gebruikers hun beloningen moeiteloos kunnen laten groeien. Gebruikers kunnen Auto Cashback direct vanuit hun Card Dashboard activeren, waardoor het proces de eenvoud en het gemak heeft waar Bybit bekend om staat.

"Bybit wijdt zich aan het pionieren in het cryptocurrency landschap door samen te werken met toonaangevende projecten. Hiermee kan het de algehele markt verbeteren en aanzienlijke voordelen opleveren voor onze gebruikers," zegt Joan Han, Sales & Marketing Director bij Bybit. "Met de Bybit Card willen we de toegang tot cryptocurrency vereenvoudigen en de kloof tussen conventionele financiën en de digitale economie verkleinen."

Na elke transactie worden de cashbackpunten binnen enkele dagen uitgegeven en kunnen ze worden bekeken in het gedeelte 'Verdiend' in de Bybit Reward Market. De punten worden dagelijks automatisch omgezet in USDT, zodat gebruikers bij elke stap op de hoogte worden gehouden.

Bybit Card is gebouwd rond een gebruiksvriendelijke en minimalistische interface-filosofie, die in lijn is met Bybit's missie om gebruikers in staat te stellen hun crypto gemakkelijk uit te geven overal ter wereld. Met de recente integratie van Google Pay en andere betaaloplossingen kunnen gebruikers van Bybit Card in de EER-regio nu veilig en snel online, in-app en in-store transacties uitvoeren, en ook profiteren van de uitgebreide acceptatie van Google Pay.

Over Bybit

Bybit is een van de top drie cryptobeurzen qua volume met 25 miljoen gebruikers, die werd opgericht in 2018. Bybit biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige communityondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

