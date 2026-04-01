DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Bybit, segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, anunciou a prorrogação de sua parceria com o Tomorrowland Brasil 2027, aproveitando o sucesso de sua atuação como parceira exclusiva de pagamentos na edição de 2025. O evento acontecerá de 30 de abril a 2 de maio de 2027. Guiada por seu lema de "Um novo ritmo para as finanças do mundo real", a Bybit segue conectando os ativos digitais às experiências do dia a dia.

Bybit prorroga a parceria com o Tomorrowland Brasil até 2027, após os excelentes resultados de 2025 (PRNewsfoto/Bybit)

A parceria anterior deu acesso à pré-venda do Bybit Card, pagamentos diretos no local e ativações de marca envolventes, incluindo a ativação "Portal para o Futuro da Bybit" , que atraiu cerca de 45.000 participantes do festival ao longo de três dias. A iniciativa demonstrou como as finanças digitais podem melhorar as experiências do mundo real, possibilitando pagamentos rápidos, seguros e sem fronteiras em viagens, alimentação e entretenimento. Uma das principais vantagens do Bybit Card ficou clara: é uma solução de pagamento integrada e completa que conecta as criptomoedas aos gastos do dia a dia no mundo real. A iniciativa colocou a Bybit como protagonista de um dos festivais de música mais reconhecidos do mundo e destacou o uso prático de ferramentas financeiras baseadas em criptomoedas no dia a dia.

Aproveitando o momento, a Bybit confirmou que fará uma parceria com o Tomorrowland Brasil 2027, com o lançamento da nova fase da colaboração agendado para 30 de março de 2026. A ampliação da parceria intensifica a integração entre finanças e estilo de vida, com foco na ampliação dos benefícios para os usuários e no envolvimento dos fãs. A edição de 2027 apresentará o tema "Consciência", convidando os participantes do festival a ingressarem em um novo capítulo do universo Tomorrowland, marcado pela emoção, imaginação e transformação.

O Tomorrowland é reconhecido como um dos festivais de música eletrônica mais emblemáticos do mundo, famoso pela sua produção em grande escala, público internacional e narrativa envolvente. A edição brasileira do festival continua se consolidando como um importante evento cultural na América Latina, atraindo fãs de toda a região e também de outros lugares.

Com a renovação da parceria, os portadores do Bybit Card poderão contar com mais acesso e experiências exclusivas relacionadas ao Tomorrowland Brasil 2027. Além dos destaques de 2025, como descontos nas compras durante o festival, distribuição de cartões no local e produtos exclusivos de marcas parceiras, a nova fase incluirá acesso antecipado à venda de ingressos, produtos em edição limitada e vantagens selecionadas no local.

Os portadores do Bybit Card terão descontos exclusivos nos ingressos em pré-venda e nos ingressos normais, bem como nos produtos oficiais do Tomorrowland. A parceria também oferece acesso a produtos exclusivos da Bybit x Tomorrowland, experiências especiais para portadores do cartão e ofertas selecionadas gratuitas, incluindo bebidas, durante o festival.

O Bybit Card continuará servindo como uma solução de pagamento integrada ao longo de toda a experiência do festival, permitindo que os usuários passem das transações do dia a dia para as experiências dos eventos ao vivo. Em 2025, a emissão e a ativação no local permitiram o uso imediato em pagamentos e recompensas. O Bybit Card traz conveniência, rapidez e utilidade real aos usuários, aproximando as criptomoedas do dia a dia. A oferta reforça o compromisso da Bybit em tornar as ferramentas financeiras acessíveis, intuitivas e relevantes no contexto cultural atual.

"Nossa colaboração com o Tomorrowland Brasil em 2025 mostrou como as criptomoedas podem transcender a teoria e se transformar em experiências significativas no mundo real", afirmou Helen Liu, co-CEO da Bybit. "Enquanto continuamos a oferecer 'Um novo ritmo para as finanças do mundo real', desde o acesso a ingressos até pagamentos sem complicações e interação no local, constatamos uma forte adesão e um feedback positivo por parte dos usuários. Aproveitando o bom momento, a continuidade da nossa parceria em 2027 integrará ainda mais o Bybit Card à experiência do festival, com mais benefícios, como acesso exclusivo, experiências personalizadas e descontos em ingressos, tornando a participação ainda mais gratificante."

Os usuários do Bybit Card poderão aproveitar vários benefícios ao longo de toda a experiência do festival, desde o planejamento e a compra de ingressos até os pagamentos no local e as atividades oferecidas.

As pré-inscrições para o Tomorrowland Brasil 2027 começam em 30 de abril de 2026 – 10h (horário do Brasil) | 15h (horário da Europa Central). Prepare-se para a pré-inscrição criando uma conta no Tomorrowland. Mais detalhes serão divulgados oportunamente.

Este marco reflete a estratégia geral da Bybit de integrar os ativos digitais ao dia a dia por meio de parcerias que unem finanças, tecnologia e cultura. Com essa parceria, a Bybit continua cumprindo sua promessa de "Um novo ritmo para as finanças do mundo real", levando experiências financeiras práticas e gratificantes a pessoas do mundo todo.

#Bybit / #CryptoArk

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de trading, atendendo a uma comunidade global de mais de 70 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo o conceito de abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversos, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a aproveitar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.

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Sobre o WEAREONE.world

O Tomorrowland foi fundado há 20 anos pelos irmãos belgas Manu e Michiel Beers e permanece um negócio familiar, impulsionado por uma equipe criativa e apaixonada. Ao longo dos anos, o Tomorrowland evoluiu para uma marca global de entretenimento. O grupo WEAREONE.world é composto por várias unidades de negócios, incluindo Festival & Events, Music, Experiences, Leisure, Products e Fiction. Hoje, mais de 350 membros apaixonados da equipe criam magia a partir da sede em Antuérpia (Bélgica), bem como de escritórios locais no Brasil, França, Ibiza e Tailândia.

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FONTE Bybit