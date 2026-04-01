DUBÁI, EAU, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, ha anunciado que continuará su colaboración con Tomorrowland Brasil 2027, en vista del éxito de su papel como socio de pago exclusivo para la edición de 2025. El evento se llevará a cabo del 30 de abril al 2 de mayo de 2027. Guiada por su visión de "Un nuevo ritmo para las finanzas del mundo real", Bybit continúa conectando los activos digitales con las experiencias cotidianas.

Bybit extiende su alianza con Tomorrowland Brasil hasta 2027 tras los sólidos resultados de 2025 (PRNewsfoto/Bybit)

La asociación anterior introdujo el acceso a la preventa de la tarjeta Bybit, pagos sin problemas en el lugar y activaciones de marca inmersivas, incluida la activación del "Portal al futuro de Bybit", que involucró a unos 45.000 asistentes al festival durante tres días. Esta iniciativa demostró cómo las finanzas digitales pueden mejorar las experiencias del mundo real al permitir pagos rápidos, seguros y sin fronteras en los sectores de viajes, alimentación y entretenimiento. Esto destaca una ventaja clave de la tarjeta Bybit: una solución de pago integral y sin complicaciones que conecta las criptomonedas con los gastos cotidianos en entornos del mundo real. Esta iniciativa ubicó a Bybit en el centro de uno de los festivales de música más reconocidos del mundo y destacó el uso práctico de las herramientas financieras basadas en criptomonedas en la vida cotidiana.

Tras este éxito, Bybit confirmó su colaboración con Tomorrowland Brasil 2027, y la nueva fase de la colaboración se lanzará el 30 de marzo de 2026. Esta alianza ampliada profundiza la integración entre las finanzas y el estilo de vida, con el objetivo de ampliar los beneficios para los usuarios y la participación de los aficionados. La edición de 2027 presentará el tema "Consciencia", invitando a los asistentes al festival a un nuevo capítulo del universo de Tomorrowland, moldeado por la emoción, la imaginación y la transformación.

Tomorrowland está considerado como uno de los festivales de música electrónica más emblemáticos del mundo, conocido por su producción a gran escala, su público internacional y su narrativa inmersiva. Su edición brasileña continúa creciendo como un evento cultural clave en América Latina, al atraer a aficionados de toda la región y de otros lugares.

Gracias a esta colaboración renovada, los titulares de la tarjeta Bybit podrán disfrutar de un mayor acceso y experiencias exclusivas relacionadas con Tomorrowland Brasil 2027. Tras las novedades de 2025, como los descuentos en el gasto durante el festival, la distribución de tarjetas en el recinto y la mercancía exclusiva de marca compartida, la nueva fase incluirá acceso anticipado a las entradas, mercancía de edición limitada y ventajas exclusivas en el lugar.

Los titulares de la tarjeta Bybit recibirán descuentos exclusivos en entradas anticipadas y regulares, así como en productos oficiales de Tomorrowland. Esta colaboración también incluye acceso a productos exclusivos de Bybit x Tomorrowland, experiencias especializadas para los tarjetahabientes y ofertas gratuitas seleccionadas, como bebidas, durante el festival.

La tarjeta Bybit seguirá siendo una solución de pago fluida a lo largo de todo el festival, al permitir a los usuarios pasar de las transacciones cotidianas a las experiencias de los eventos en directo. En 2025, la emisión y activación en el lugar permitió usarla al instante para hacer pagos y recibir recompensas. Bybit Card ofrece a los usuarios comodidad, rapidez y utilidad en el mundo real, lo que acerca a las criptomonedas a la vida cotidiana. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Bybit de hacer que las herramientas financieras sean accesibles, intuitivas y relevantes en el contexto cultural actual.

"Nuestra colaboración con Tomorrowland Brasil en 2025 demostró cómo las criptomonedas pueden ir más allá de la teoría y convertirse en experiencias significativas del mundo real", comentó Helen Liu, Co-CEO de Bybit. "A medida que continuamos ofreciendo 'Un nuevo ritmo para las finanzas del mundo real', desde el acceso a las entradas hasta los pagos sin interrupciones y la interacción en el lugar, observamos una gran acogida y comentarios positivos por parte de los usuarios. Para aprovechar este éxito, nuestra colaboración continua para 2027 integrará aún más la tarjeta Bybit en la experiencia del festival, con beneficios adicionales como acceso exclusivo, experiencias seleccionadas y descuentos en las entradas que harán que la participación sea aún más gratificante".

Los usuarios de la tarjeta Bybit podrán acceder a ventajas a lo largo de todo el festival, desde la planificación y la compra de entradas hasta los pagos y experiencias en el lugar.

La preinscripción para Tomorrowland Brasil 2027 comienza el 30 de abril de 2026 a las 10:00 BRT | 15:00 CEST. Prepárese para la preinscripción creando una cuenta en Tomorrowland. Se anunciarán más detalles a su debido tiempo.

Este hito refleja la estrategia más amplia de Bybit de integrar los activos digitales en la vida cotidiana a través de alianzas que conectan las finanzas, la tecnología y la cultura. Mediante esta colaboración, Bybit sigue cumpliendo su promesa de "Un nuevo ritmo para las finanzas del mundo real", al ofrecer experiencias financieras prácticas y gratificantes a audiencias de todo el mundo.

#Bybit / #CryptoArk

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad global de más de 70 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

Para obtener más información sobre Bybit, visite Bybit Press

Para consultas de la prensa, comuníquese al correo: [email protected]

Para mantenerse actualizado con noticias, siga: Comunidades y redes sociales de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Acerca de WEAREONE.world

Tomorrowland fue fundada hace 20 años por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers, y continúa siendo una empresa familiar, impulsada por un equipo creativo y apasionado. Con los años, Tomorrowland se ha convertido en una marca de entretenimiento internacional. El grupo WEAREONE.world está conformado por varias unidades comerciales, que incluyen festivales y eventos, música, experiencias, recreación, productos y ficción. En la actualidad, más de 350 miembros de un equipo apasionado crean magia desde la sede central en Amberes (Bélgica), así como desde oficinas locales en Brasil, Francia, Ibiza y Tailandia.

Para consultas de la prensa, comuníquese con: Debby Wilmsen, coordinadora de Prensa y portavoz de Tomorrowland [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2947144/Bybit_Extends_Tomorrowland_Brasil.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2947004/BybitxTML_Logo_Logo.jpg

FUENTE Bybit