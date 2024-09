Bybit reforça o alcance institucional com a nomeação de novos executivos

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit, a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de operações, anunciou hoje a nomeação de Chris Aruliah como diretor da instituição. Chris tem vasta experiência e um histórico comprovado nos setores de criptomoedas e trading, tendo ocupado cargos de liderança em bolsas de renome, como Bitstamp e BCB.

Bybit fortalece alcance institucional com nova nomeação de liderança (PRNewsfoto/Bybit)

Com seu profundo conhecimento do mercado institucional, Chris comandará as ações da Bybit para atrair e atender a uma gama diversificada de clientes institucionais, incluindo fundos de hedge, gestores de ativos, corretores, formadores de mercado, escritórios familiares, etc. Sua visão estratégica e sua capacidade de cultivar relacionamentos sólidos serão inestimáveis na expansão da presença institucional da Bybit em vários setores e regiões geográficas.

"À medida que o mercado de criptomoedas continua a amadurecer e o interesse institucional aumenta, a Bybit se encontra em uma posição única para capitalizar esse crescimento. Nosso compromisso de disponibilizar uma plataforma de trading segura, confiável e compatível, combinado com a experiência de Chris, nos torna um parceiro confiável para as instituições que transitam pelo mercado em transformação", acrescentou Helen Liu, Chief Operating Officer da Bybit.

Em sua nova função, Chris será responsável pelo desenvolvimento e execução da estratégia institucional da Bybit, identificando novas oportunidades e oferecendo soluções sob medida para atender às demandas cada vez maiores de clientes sofisticados. Sua nomeação evidencia o compromisso inabalável da Bybit em disponibilizar uma plataforma de negociação de primeira classe para investidores institucionais.

Chris Aruliah, Head of Institution da Bybit, comentou: "Estou entusiasmado por me juntar à Bybit neste momento crucial da evolução do mercado de criptomoedas. Valendo-me de minha experiência no espaço institucional, estou confiante em minha capacidade de incentivar o crescimento da Bybit e posicioná-la como a principal bolsa para investidores sofisticados".

"Minha missão na Bybit é garantir que nossos clientes institucionais tenham a melhor experiência de trading possível no setor. Ao apresentar a atraente plataforma da Bybit e o suporte excepcional prestado por nossa equipe, pretendo atrair novos clientes e ajudá-los a concretizar todo o seu potencial de negociação em nossa plataforma", acrescentou Chris.

Antes de ingressar na Bybit, Chris foi cliente institucional, responsável pelas vendas OTC na Wincent. Sua experiência prática como cliente lhe confere uma visão inestimável das necessidades e dos desafios específicos enfrentados pelos investidores institucionais.

