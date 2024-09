Bybit versterkt institutioneel bereik met nieuwe benoeming van leiders

DUBAI, VAE, 13 september 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptocurrencybeurs op basis van handelsvolume, kondigde vandaag de benoeming aan van Chris Aruliah als hoofd van de instelling. Chris brengt een schat aan ervaring en een bewezen staat van dienst in zowel cryptocurrency als de handelsindustrie met zich mee, nadat hij leidinggevende functies bekleedde bij gerenommeerde beurzen zoals Bitstamp en BCB.

Bybit Strengthens Institutional Reach with New Leadership Appointment

Met zijn grondige kennis van de institutionele markt, zal Chris Bybit's inspanningen leiden om een divers scala aan institutionele klanten aan te trekken en te bedienen, waaronder hedgefondsen, vermogensbeheerders, brokers, market makers, family offices, enz. Zijn strategisch inzicht en vermogen om sterke relaties te onderhouden zullen van onschatbare waarde zijn bij het uitbreiden van Bybit's institutionele voetafdruk in verschillende sectoren en regio's.

"Naarmate de cryptocurrencymarkt verder volwassen wordt en de institutionele interesse toeneemt, is Bybit uniek gepositioneerd om van deze groei te profiteren. Onze toewijding aan het leveren van een veilig, betrouwbaar en compliant handelsplatform, gecombineerd met de expertise van Chris, maakt ons een betrouwbare partner voor instellingen die door het veranderende landschap navigeren," voegt Helen Liu, Chief Operating Officer bij Bybit, toe.

In zijn nieuwe functie is Chris verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de institutionele strategie van Bybit, het in kaart brengen van nieuwe mogelijkheden en het leveren van maatoplossingen om te voldoen aan de veranderende eisen van geavanceerde klanten. Zijn benoeming benadrukt Bybit's niet aflatende inzet om een handelsplatform van wereldklasse aan institutionele beleggers te bieden.

Chris Aruliah, Head of Institution bij Bybit, geeft het volgende commentaar: "Ik vind het geweldig om me bij Bybit aan te sluiten op dit cruciale moment in de evolutie van de cryptocurrencymarkt. Door gebruik te maken van mijn ervaring in de institutionele ruimte, heb ik er alle vertrouwen in dat ik de groei van Bybit kan stimuleren en het bedrijf kan positioneren als een toonaangevende beurs voor geavanceerde beleggers."

"Mijn missie bij Bybit is ervoor te zorgen dat onze institutionele klanten de best mogelijke handelservaring in de industrie hebben. Door Bybit's overtuigende platform en de uitzonderlijke ondersteuning van ons team te laten zien, wil ik nieuwe klanten aantrekken en hen helpen hun volledige handelspotentieel op ons platform te realiseren," voegt Chris toe.

Voordat Chris bij Bybit kwam, leidde hij als institutionele klant de OTC-verkoop bij Wincent. Zijn ervaring als klant geeft hem een onschatbaar inzicht in de specifieke behoeften en uitdagingen van institutionele beleggers.

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptocurrencybeurs qua handelsvolume en bedient meer dan 40 miljoen gebruikers. Bybit, opgericht in 2018, biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige communityondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioenen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press.

Voor vragen van de media: [email protected].

Ga voor meer informatie naar: https://www.bybit.com

Volg voor updates: Bybit's Communities en sociale media

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2503943/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg