Bybit宣佈新的領導任命，加強機構業務發展

Bybit首席運營官Helen Liu表示：「隨著加密貨幣市場不斷成熟，機構對加密貨幣的興趣大增，Bybit可以憑借獨特的優勢，緊緊抓住這個發展機會。我們致力於提供安全、可靠且合規的交易平台，加上Chris的專業經驗，使我們成為機構在不斷發展的市場環境中砥礪前行的可靠合作夥伴。」

在新的職位上，Chris將負責制定和執行Bybit的機構戰略，發掘新機遇，並提供量身定制的解決方案來滿足高端客戶不斷變化的需求。此次任命凸顯了Bybit致力於為機構投資者提供世界級交易平台的堅定承諾。

Bybit機構業務主管Chris Aruliah表示：「我很高興在加密貨幣市場發展的這個重要節點加入Bybit。憑借我在機構領域的經驗，我有信心能夠推動Bybit的增長，將其打造成專業投資機構的首選交易所。」

Chris接著說道：「我在Bybit的使命是確保我們的機構客戶獲得業內最好的交易體驗。通過展示Bybit具有吸引力的平台和我們團隊提供的有力支持，希望能吸引新客戶並幫助他們在我們的平台上充分發揮其交易潛力。」

加入Bybit之前，Chris曾是Wincent的機構客戶，負責OTC銷售。他的親身經歷讓他對機構投資者面臨的特定需求和挑戰有了深入的瞭解。

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量排名第二的加密貨幣交易所，共有4000多萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易者提供超快配對引擎、全天候客服和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。

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