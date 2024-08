DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 18 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit , segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo por volume de negociação, anunciou hoje um marco expressivo em sua estratégia de expansão na América Latina: seu registro como prestadora de serviços de ativos virtuais (VASP) e operadora de cartões na Argentina. Essa conquista posiciona a Bybit como pioneira no fornecimento de serviços de ativos digitais abrangentes para o mercado da Argentina.

Bybit torna-se VASP registrada e operadora de cartões na FIU na Argentina, sendo pioneira em serviços de ativos digitais

A fundação recente do registro VASP na Argentina significa um passo à frente em direção à regulamentação do setor de criptomoedas. A inclusão da Bybit nesse registro destaca seu comprometimento em aderir às regulamentações locais e em fornecer uma plataforma segura e compatível para seus usuários.

"Estamos empolgados em nos tornar VASP registrada e emissora de cartões na Argentina, bem como levar as conformidades à sério", disse Ben Zhou, Co-founder e CEO da Bybit. "Essa conquista marca um passo adiante importante em nossa missão de fornecer serviços de ativos digitais acessíveis e seguros para usuários em todo o mundo e nosso compromisso contra o crime financeiro. A Bybit está comprometida em apoiar o crescimento econômico da Argentina e em empoderar seus cidadãos através das funcionalidades de pagamento e do potencial da tecnologia de blockchain."

Como VASP registrada e emissora de cartões, a Bybit está capacitada para oferecer uma ampla gama de serviços relacionados a criptomoedas aos usuários da Argentina. Esse desenvolvimento chega em momento importante, visto que a Argentina lida com desafios econômicos. A aprovação recente de uma empresa usando criptomoedas como capital registrado pela Inspetoria Geral de Justiça Argentina (IGJ) significa uma aceitação inovadora de ativos digitais dentro do quadro jurídico do país. Isso reflete a abordagem inovadora da Argentina à política de criptomoedas e sua adoção crescente no mercado.

Ao fornecer uma plataforma regulamentada e segura, a Bybit está preparada para contribuir com o cenário financeiro do país, ofertando soluções de ativos digitais acessíveis, seguras e eficientes. A Bybit emprega medidas líderes do setor para proteger os fundos e dados dos usuários, priorizando assim a segurança dos seus ativos. Como VASP registrada, a Bybit adere às regulamentações rigorosas da Argentina contra lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo (CFT).

Aproveitando sua infraestrutura global e liquidez, a Bybit oferece aos usuários argentinos acesso a uma gama diversa de ativos digitais e cartões de pagamento lastreados em criptomoedas, atendendo às crescentes necessidades de seus usuários.

