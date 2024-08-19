Bybit成為阿根廷FIU註冊VASP和卡運營商，開創數字資產服務

Bybit聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou表示：「我們很高興能成為阿根廷的註冊VASP和發卡機構，並高度重視合規性。這一成就不僅彰顯了我們為全球用戶提供便捷、安全數字資產服務的決心，也體現了我們打擊金融犯罪的承諾。Bybit將利用區塊鏈技術的支付能力和潛力，積極助力阿根廷經濟增長，賦能當地民眾。」

作為註冊VASP和發卡機構，Bybit能夠為阿根廷用戶提供各種加密貨幣服務。這一進展正值阿根廷應對經濟挑戰的關鍵時刻。阿根廷司法總局(IGJ)近日批准了一家以加密貨幣作為註冊資本的公司，這代表著該國法律制度對數字資產的開創性接納。此舉反映了阿根廷對加密貨幣政策的創新態度及其日益增長的市場認可度。

通過構建受監管的安全平台，Bybit將提供便捷、安全、高效的數字資產解決方案，為阿根廷的金融市場做出貢獻。Bybit將用戶資產安全放在首位，採用行業領先措施來保護用戶的資金和數據。作為註冊VASP，Bybit嚴格遵守阿根廷反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)法規。

依托其全球基礎設施和流動性，Bybit可為阿根廷用戶提供各種數字資產和加密貨幣支付卡，滿足用戶不斷變化的需求。

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Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，共有逾4000萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、全天候客戶服務和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。

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