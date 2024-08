Bybit wordt een geregistreerde VASP en kaartexploitant bij de FIU in Argentinië, en pioniert met digitale vermogensdiensten

DUBAI, UAE, 16 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptocurrencybeurs qua handelsvolume, kondigde vandaag een belangrijke mijlpaal aan in de expansiestrategie van de beurs in Latijns-Amerika: zijn registratie als Virtual Asset Service Provider (VASP) en kaartexploitant in Argentinië. Deze prestatie positioneert Bybit als een pionier in het leveren van uitgebreide digitale activadiensten aan de Argentijnse markt.

De recente oprichting van het VASP-register in Argentinië betekent een progressieve stap in de richting van het reguleren van de cryptocurrency-industrie. Bybit's opname in dit register benadrukt zijn toewijding aan het naleven van lokale regelgeving en het bieden van een veilig en compliant platform voor gebruikers.

"We zijn verheugd om een geregistreerde VASP en kaartuitgever in Argentinië te worden, en nemen compliance serieus," zegt Ben Zhou, Co-founder and CEO van Bybit. "Deze prestatie markeert een belangrijke stap voorwaarts in onze missie om wereldwijd toegankelijke en veilige diensten voor digitale activa te bieden aan gebruikers en onze toewijding aan het bestrijden van financiële criminaliteit. Bybit zet zich in voor het ondersteunen van de economische groei van Argentinië en het empoweren van haar burgers met de betalingsmogelijkheden en het potentieel van blockchaintechnologie."

Als geregistreerde VASP en kaartuitgever is Bybit gemachtigd om een breed scala aan crypto-gerelateerde diensten aan Argentijnse gebruikers aan te bieden. Deze ontwikkeling komt op een cruciaal moment nu Argentinië de economische uitdagingen aanpakt. De recente goedkeuring van een bedrijf dat cryptocurrency gebruikt als geregistreerd kapitaal door de Argentijnse Algemene Inspectie van Justitie (IGJ) betekent een baanbrekende acceptatie van digitale activa binnen het wettelijke kader van het land. Dit getuigt van de innovatieve Argentijnse benadering van het cryptocurrency-beleid en de groeiende adoptie op de markt.

Met het aanbod van een gereguleerd en veilig platform, is Bybit klaar om bij te dragen aan het financiële landschap van het land door toegankelijke, veilige en efficiënte oplossingen voor digitale activa aan te bieden. Bybit geeft prioriteit aan de veiligheid van de activa van zijn gebruikers, met toonaangevende maatregelen om de fondsen en gegevens van gebruikers te beschermen. Als geregistreerde VASP houdt Bybit zich aan de strenge Argentijnse regelgeving tegen witwassen (AML) en financiering van terrorisme (CFT).

Dankzij zijn wereldwijde infrastructuur en liquiditeit, geeft Bybit Argentijnse gebruikers toegang tot een gevarieerd aanbod van digitale activa en cryptocurrency-gedekte betaalkaarten om te voldoen aan de veranderende behoeften van gebruikers.

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptocurrencybeurs qua handelsvolume en bedient meer dan 40 miljoen gebruikers. Bybit, opgericht in 2018, biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige communityondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

