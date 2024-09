Bybit ultrapassa os 50 milhões de usuários em 40 dias, liderando a Web3 e a Conformidade Global

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit , a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, tem a satisfação de anunciar uma grande conquista, pois sua base de usuários registrados ultrapassou os 50 milhões em todo o mundo. Esse feito extraordinário confirma o rápido crescimento da Bybit e solidifica sua posição como a plataforma preferida de milhões de entusiastas e operadores de criptomoedas em todo o mundo.

Fortalecimento da conformidade global

A Bybit progrediu consideravelmente no fortalecimento de suas ações de conformidade global. A plataforma se envolveu intensamente com autoridades locais em mercados importantes, como Dubai, Holanda, Turquia e Cazaquistão, promovendo relacionamentos de colaboração e garantindo a adesão a padrões regulatórios. Essas iniciativas ressaltam o empenho da Bybit em operar de forma transparente e responsável.

Liderando a revolução da Web3

O compromisso da Bybit para promover a adoção da Web3 continua inabalável. A equipe Web3 da plataforma conseguiu um feito notável, estendendo sua integração a mais de 130 milhões de endereços de carteiras em mais de 30 cadeias. Com esta expansão, a Bybit demonstra sua dedicação em fornecer aos usuários acesso a uma gama diversificada de ecossistemas e oportunidades descentralizados. Na próxima World Series of Trading (WSOT), a DEX Wave da Bybit contará com mais de 100 parceiros, incluindo nomes famosos como Yescoin, Bonk, Catizen, Navi Protocol, Blackcardcoin e Character X. Os traders terão a oportunidade única de explorar mais de 1 milhão de tokens descentralizados, desde projetos DeFi e ativos GameFi até memecoins

Eventos envolventes com transmissão ao vivo

A Bybit também continuou a estimular o envolvimento da comunidade com seus populares eventos de transmissão ao vivo. Essas sessões interativas oferecem aos usuários informações valiosas sobre estratégias de negociação, tendências de mercado e o dinâmico cenário das criptomoedas. A Bybit aprimorou a experiência do usuário e impulsionou o crescimento, fornecendo conteúdo educacional e promovendo um senso de comunidade.

Ben Zhou, Co-founder e CEO da Bybit, declarou: "Chegar à marca de 50 milhões de usuários reflete a confiança e o entusiasmo de nossa comunidade. Somos gratos pelo enorme apoio que recebemos e continuamos dedicados a fornecer soluções inovadoras que aprimorem as experiências de negociação de nossos usuários. As conquistas da nossa equipe Web3 e nosso compromisso contínuo com a conformidade global são prova da nossa dedicação em desenvolver um ambiente de negociação seguro e confiável."

Principais Destaques:

50 milhões de usuários: A Bybit conseguiu um feito importante ao ultrapassar 50 milhões de usuários registrados.

Liderança na Web3: A equipe Web3 da Bybit já integrou mais de 130 milhões de endereços de carteiras em mais de 30 cadeias.

WSOT 2024: A plataforma sediará a competição DEX Pro, com mais de 100 parceiros e mais de 1 milhão de tokens descentralizados.

Conformidade global: A Bybit reforçou suas iniciativas de conformidade em uma ampla gama de mercados, incluindo Dubai , Holanda, Turquia e Cazaquistão.

, Holanda, Turquia e Cazaquistão. Transmissões ao vivo envolventes: Os eventos populares de transmissão ao vivo fornecem informações valiosas e estimulam o envolvimento da comunidade.

A Bybit continua firme em sua missão de fornecer um ambiente de negociação seguro, confiável e fácil de usar, inovando continuamente para atender às necessidades de sua comunidade ativa.

#Bybit /#BybitWeb3 / #Bybit50M

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, atendendo a mais de 50 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit disponibiliza uma plataforma profissional onde investidores e operadores de criptomoedas podem encontrar um mecanismo de correspondência ultrarrápido, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e suporte multilíngue da comunidade. A Bybit é uma orgulhosa parceira dos vencedores do campeonato de construtores e pilotos da Fórmula Um: a equipe Oracle Red Bull Racing.

Para obter mais informações sobre a Bybit, acesse Bybit Press .

Para consultas da mídia, entre em contato com: [email protected]

Para obter mais informações, acesse: https://www.bybit.com

Para receber atualizações, siga: Comunidades e mídias sociais da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

FONTE Bybit