Bybit stijgt naar 50 miljoen gebruikers in 40 dagen, leidt Web3 en wereldwijde naleving

DUBAI, VAE, 26 september 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, is verheugd een belangrijke mijlpaal aan te kondigen nu het aantal geregistreerde gebruikers wereldwijd de 50 miljoen overschrijdt. Deze buitengewone prestatie getuigt van Bybit's snelle groei en versterkt zijn positie als voorkeursplatform voor miljoenen cryptoliefhebbers en handelaren wereldwijd.

Wereldwijde naleving versterken

Bybit heeft belangrijke vooruitgang geboekt in het versterken van zijn wereldwijde compliance-inspanningen. Het platform werkt actief samen met lokale autoriteiten in belangrijke markten zoals Dubai, Nederland, Turkije en Kazachstan, bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat de regelgevende normen worden nageleefd. Deze initiatieven benadrukken het engagement van Bybit om op een transparante en verantwoordelijke manier te werken.

De Web3-revolutie leiden

Bybit's toewijding aan het stimuleren van Web3-adoptie blijft onwrikbaar. Het Web3-team van het platform heeft een opmerkelijke prestatie geleverd door de integratie uit te breiden met meer dan 130 miljoen portemonnee-adressen in meer dan 30 ketens. Deze uitbreiding toont Bybit's toewijding om gebruikers toegang te bieden tot een divers aanbod van gedecentraliseerde ecosystemen en mogelijkheden. In de komende World Series of Trading (WSOT) heeft Bybit's DEX Wave meer dan 100 partners, waaronder prominente namen als Yescoin, Bonk, Catizen, Navi Protocol, Blackcardcoin en Character X. Handelaren krijgen de unieke kans om meer dan 1 miljoen gedecentraliseerde tokens te verkennen, variërend van DeFi-projecten en GameFi-activa tot memecoins.

Boeiende livestream-evenementen

Bybit is ook de betrokkenheid van de gemeenschap blijven stimuleren via zijn populaire livestream-evenementen. Deze interactieve sessies bieden gebruikers waardevolle inzichten in handelsstrategieën, markttrends en het veranderende cryptolandschap. Met zijn aanbod van educatieve content en het bevorderen van een gemeenschapsgevoel, heeft Bybit de gebruikerservaring verbeterd en de groei gestimuleerd.

Ben Zhou, medeoprichter en CEO van Bybit, verklaart: "Het aantal van 50 miljoen gebruikers halen vertegenwoordigt het vertrouwen en enthousiasme van onze gemeenschap. We zijn dankbaar voor de overweldigende steun die we hebben ontvangen en blijven streven naar het leveren van innovatieve oplossingen die de handelservaringen van onze gebruikers verbeteren. De prestaties van ons Web3-team en onze voortdurende inzet voor wereldwijde naleving tonen onze toewijding aan het bevorderen van een veilige en betrouwbare handelsomgeving."

Hoogtepunten:

50 miljoen gebruikers: Bybit heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met meer dan 50 miljoen geregistreerde gebruikers.

Web3-leiderschap: Bybit's Web3-team heeft de integratie uitgebreid met ruim 130 miljoen portemonnee-adressen in meer dan 30 ketens.

WSOT 2024: Het platform zal de DEX Pro competitie hosten, met meer dan 100 partners en meer dan 1 miljoen gedecentraliseerde tokens.

Wereldwijde naleving: Bybit heeft zijn compliance inspanningen versterkt in een groot aantal markten, waaronder Dubai , Nederland, Turkije en Kazachstan.

Boeiende livestreams: Populaire livestream-evenementen bieden waardevolle inzichten en bevorderen de betrokkenheid van de gemeenschap.

Bybit blijft standvastig in zijn missie om een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke handelsomgeving te bieden, terwijl het voortdurend innoveert om aan de behoeften van zijn dynamische gemeenschap te voldoen.

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptocurrencybeurs qua handelsvolume en bedient meer dan 50 miljoen gebruikers. Bybit, opgericht in 2018, biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige communityondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioenen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

