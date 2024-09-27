Bybit用戶40天內激增至5000萬 在Web3和全球合規性方面遙遙領先

阿聯酋迪拜2024年9月27日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 欣然宣佈一個重要的里程碑，即該交易所的全球註冊用戶數已突破5000萬。這一非凡成就彰顯了Bybit的快速發展，鞏固了其作為全球數百萬加密貨幣愛好者和交易者首選平臺的地位。

加強全球合規性

Bybit在加強全球合規性方面取得了長足進步。該平臺積極與迪拜、荷蘭、土耳其、哈薩克斯坦等主要市場的地方當局合作，促進合作關係，確保遵守監管標準。這些舉措彰顯了Bybit致力以透明、負責任的方式經營。

引領Web3革命

Bybit始終堅定不移地推動Web3的採用。該平臺的Web3團隊已經取得了非凡的成就，將其整合範圍擴大到了30多條鏈上的1.3億多個錢包地址。這一擴展表明，Bybit致力於為用戶提供多樣化的去中心化生態系統和機會。在即將到來的World Series of Trading（簡稱「WSOT」）中，Bybit的DEX Wave將有100多個合作夥伴，包括Yescoin、Bonk、Catizen、Navi Protocol、Blackcardcoin和Character X等知名項目。交易者將有機會探索100萬種以上的去中心化代幣，涵蓋DeFi項目、GameFi資產和模因幣等各種類型。

引人入勝的直播活動

Bybit還繼續透過受歡迎的直播活動不斷促進社群參與。這些互動環節為用戶提供了有關交易策略、市場趨勢和不斷變化的加密貨幣格局的寶貴見解。透過提供普及性的內容和培養社群意識，Bybit提升了用戶體驗並推動了增長。

Ben Zhou, Co-founder and CEO of Bybit表示：「用戶數量達到5000萬代表了社群對我們的信任和熱情。我們非常感謝大家對我們的大力支持，並將繼續致力於提供創新的解決方案，提升用戶的交易體驗。我們Web3團隊所取得的成就以及我們對全球合規性的持續努力表明，我們致力於營造一個安全可靠的交易環境。」

主要亮點：

5000萬用戶：Bybit註冊用戶超過5000萬，這是一個重要的里程碑。

引領Web3：Bybit的Web3團隊已經整合了30多條鏈上超過1.3億個錢包地址。

WSOT 2024：該平臺將舉辦DEX Pro競賽，屆時將有100多個合作夥伴和100多萬種去中心化代幣參與。

全球合規性：Bybit在迪拜、荷蘭、土耳其、哈薩克斯坦等多個市場加強了合規工作。

引人入勝的直播活動：受歡迎的直播活動提供有價值的見解並促進社群參與。

Bybit堅定不移地致力於提供安全、可靠、用戶友好的交易環境，同時不斷創新以滿足充滿活力的社群的需求。

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，共有5000多萬用戶。Bybit提供專業平臺，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。

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SOURCE Bybit