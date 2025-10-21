Cartão Bybit é premiado como "o cartão de criptomoedas de melhor desempenho" pela Mastercard no EDGE 2025

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Bybit, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, tem o prazer de anunciar que o Bybit Card foi reconhecido pela Mastercard, líder global em tecnologia de pagamento, como o Cartão de Criptomoedas de Melhor Desempenho no EDGE 2025.

Da esquerda para a direita: Mete Guney, Executive Vice President, Market Development para Europa Oriental, Oriente Médio e África da Mastercard, e Yong Hui Tan, Global Head of Finance da Bybit (PRNewsfoto/Bybit)

A Mastercard sediou a quarta edição do EDGE, seu principal fórum que molda o futuro dos pagamentos em toda a EEMEA. O evento reuniu executivos globais seniores de diversos setores para analisar oportunidades emergentes em pagamentos, infraestrutura digital e tendências de consumo. Sob o tema "Comércio: Decodificado", o EDGE 2025 explorou como inovações como a IA agêntica, finanças incorporadas, tokenização e stablecoins transformaram o comércio global e aceleraram a evolução das fintechs.

Cartão Bybit: um passe rápido para o futuro do pagamento com criptomoedas

Desde o seu lançamento em 2024, o Cartão Bybit acumulou mais de dois milhões de titulares em todo o mundo. Destacando-se pela integração perfeita de criptomoedas com os meios de pagamento tradicionais, o Cartão Bybit atende às necessidades diárias dos titulares de ativos digitais e prioriza uma experiência gratificante para sua comunidade. Por meio de generosas faixas de recompensas, parcerias exclusivas que abrangem desde serviços públicos até cultura e soluções inovadoras, o Cartão Bybit permite que os usuários convertam e gastem seus ativos digitais em milhões de estabelecimentos comerciais da rede Mastercard em todo o mundo.

"Estamos honrados em receber este prêmio da Mastercard, líder global em inovação financeira e parceira confiável em tecnologia de pagamento. O reconhecimento valida a visão da Bybit de tornar a liberdade das criptomoedas uma realidade e os ativos digitais mais acessíveis para usuários comuns", disse Sophie Chen, Head of Marketing da Bybit Card and Pay. "O Cartão Bybit demonstra o potencial dos ativos digitais em um mundo conectado. O EDGE 2025 reuniu as empresas que estão construindo ativamente essa infraestrutura, e estamos focados em garantir que os usuários de criptomoedas tenham a mesma experiência de pagamento fluida que os titulares de cartões tradicionais."

Esse reconhecimento ocorre em um momento em que o setor de pagamentos passa por uma rápida transformação por meio de finanças incorporadas, tokenização e soluções de comércio orientadas por IA.

A inovação da Mastercard demonstra essa mudança acelerada. Quase metade de todas as transações on-line da Mastercard na Europa são tokenizadas, a caminho da meta de 100% até 2030. No setor de comércio eletrônico por IA, relatórios do setor sugerem que assistentes de IA podem lidar com 20% das atividades de comércio eletrônico em 2025, ressaltando a importância crucial de uma infraestrutura de pagamento segura e inteligente, como a reconhecida no cartão Bybit.

Melhor desempenho, mais amado

O cartão Bybit permite que os detentores de criptomoedas gastem seus ativos digitais em cenários do mundo real com facilidade, oferecendo conversão instantânea, taxas competitivas, benefícios exclusivos para o usuário e aceitação em milhões de comerciantes Mastercard no mundo todo.

Principais recursos do cartão Bybit:

Conveniência com criptomoedas : gastos de moeda fiduciária para criptomoedas de forma integrada e saques em dinheiro em caixas eletrônicos compatíveis ao redor do mundo com o cartão físico disponível para titulares de Mastercard.

: gastos de moeda fiduciária para criptomoedas de forma integrada e saques em dinheiro em caixas eletrônicos compatíveis ao redor do mundo com o cartão físico disponível para titulares de Mastercard. Sem taxas anuais e até 8% APR sobre saldos.

e sobre saldos. Benefícios durante todo o ano: descontos de 100% em assinaturas, incluindo Netflix, Spotify e ferramentas de IA selecionadas, acesso a salas VIP de aeroportos e outros benefícios renovados sazonalmente.

descontos de 100% em assinaturas, incluindo Netflix, Spotify e ferramentas de IA selecionadas, acesso a salas VIP de aeroportos e outros benefícios renovados sazonalmente. Transações multiativos e cashback}: suporte a transações em BTC, ETH, XRP, TON, USDT, USDC, MNT e BNB; opções de cashback em USDC, USDT, BTC e AVAX, com mais opções a caminho.

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de trading, atendendo a uma comunidade global de mais de 70 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversos, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a aproveitar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.

