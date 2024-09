CADAR NOMEIA RALPH SIMONS COMO CEO PARA DIRIGIR NEGÓCIO DE JOIAS FINAS

Simons tem uma carreira histórica na construção de marcas de consumo de luxo

NOVA YORK, 4 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Marca de joias finas CADAR, com sede em Nova York, anunciou hoje a nomeação de Ralph Simons como diretor executivo, a partir de 1º de setembro de 2024.

"A impressionante carreira de Ralph demonstra sua capacidade de desenvolver estratégias de crescimento eficazes que se alinham com nossas aspirações para a CADAR", disse Michal Kadar, fundador e diretor criativo. "Estou ansioso para expandir nosso alcance à medida que continuamos criando designs distintos e requintados para nossa clientela exigente."

Executivo experiente no setor de luxo, Simons atuou anteriormente como presidente e diretor comercial global da Frederique Constant, CEO da Chopard North America e, mais recentemente, CEO da TANE Mexico 1942.

"Sinto-me honrado e humilde por assumir o papel de CEO", disse Simons. "O compromisso inabalável da CADAR com a excelência e a reputação de design vibrante, moderno e atemporal me atraíram para esta incrível oportunidade. Estou ansioso para colaborar com a talentosa equipe da CADAR para alcançar novos marcos para a marca."

Avraham Kadar, co-fundador e presidente do conselho, acrescentou: "Estamos confiantes de que Ralph posicionará a CADAR como uma estrela em nosso setor".

SOBRE O CADAR

Fundada em 2015 em Nova York pelo visionário designer de moda Michal Kadar e seu marido, Avraham Kadar, a CADAR é celebrada por seus designs inovadores de joias e artesanato incomparável. Uma das marcas de luxo mais atraentes da indústria de joias finas, a CADAR recebeu inúmeros elogios, inclusive para Michal Kadar como uma FGI Rising Star na categoria joias finas, Best in Gold em ALTA COSTURA e Gold Design of the Year na inauguração da Town & Country Magazine Jewelry Awards. Um favorito das celebridades, o CADAR está disponível em uma seleção crescente de parceiros de varejo autorizados e boutiques de luxo em toda a América do Norte, incluindo Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Marissa Collections, Broken English, Mitchell's Stores, Bernie Robbins, June Simmons, Elizabeth Anthony e Reinhold, bem como através do e-boutique CADAR em cadar.com. Na primavera de 2025, a primeira boutique emblemática da CADAR abrirá suas portas no Meatpacking District de Nova York.

Contato:

Talia Janofsky

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2495560/4889704/Ralph_Simons.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2345901/4889703/Cadar_Wordmark_Black_RGB_Logo.jpg

FONTE CADAR