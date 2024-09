CADAR 委任 Ralph Simons 為行政總裁，掌管高級珠寶業務

Simons 在打造奢侈消費品牌方面有著豐富經歷。

紐約2024年9月4日 /美通社/ -- 總部位於紐約市的高級珠寶品牌 CADAR 今天宣布委任 Ralph Simons 為行政總裁,自 2024 年 9 月 1 日起生效。

創辦人兼創意總監 Michal Kadar 表示:「Ralph 令人印象深刻的職業生涯,證明他有能力制定有效的發展策略,與我們對 CADAR 的期望一致。我期待擴大我們的覆蓋範圍,繼續為眼光獨到的客戶打造與眾不同的精緻設計。」

Simons 是奢侈品行業經驗豐富的管理高層,此前曾擔任 Frederique Constant 主席兼全球商業總監、Chopard 北美行政總裁,最近在 TANE Mexico 1942 擔任行政總裁。

Simons 說:「能夠擔任行政總裁的角色,我倍感榮幸和謙卑。CADAR 對卓越的堅定承諾,以及其設計充滿活力、現代與雋永並存的聲譽吸引了我,讓我獲得這大好機會。我渴望與 CADAR 有才華的團隊合作,為品牌實現新的里程碑。」

共同創辦人兼董事會主席 Avraham Kadar 補充道:「我們相信,Ralph 將使 CADAR 成為業界明星。」

CADAR 簡介

CADAR 於2015 年在紐約市創辦,創辦人為富有遠見的時尚設計師 Michal Kadar 及其丈夫 Avraham Kadar,公司以富有藝術感與前衛的創新珠寶設計和無與倫比的工藝而著稱。CADAR 是高級珠寶行業中最矚目的奢華品牌之一,獲得眾多獎項,包括 Michal Kadar 在高級珠寶類別中榮獲「FGI 新星」(FGI Rising Star)、COUTURE 的「最佳黃金獎」 (Best in Gold) 和首屆 Town & Country Magazine Jewelry Awards 的「年度黃金設計」 (Gold Design of the Year)。CADAR 是名人的心頭好,在北美越來越多的授權零售商和奢華精品店有售,包括 Bergdorf Goodman、Neiman Marcus、Saks Fifth Avenue、Marissa Collections、Broken English、Mitchell's Stores、Bernie Robbins、June Simmons、Elizabeth Anthony、Reinhold 以及 CADAR 的電子精品店 cadar.com。2025 年春季,第一間 CADAR 旗艦店將在紐約市的肉類包裝區開幕。

