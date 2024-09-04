CADAR 委任 Ralph Simons 為行政總裁，掌管高級珠寶業務

Simons 在打造奢侈消費品牌方面有著豐富經歷。

紐約2024年9月4日 /美通社/ -- 總部位於紐約市的高級珠寶品牌 CADAR 今天宣布委任 Ralph Simons 為行政總裁，自 2024 年 9 月 1 日起生效。

創辦人兼創意總監 Michal Kadar 表示：「Ralph 令人印象深刻的職業生涯，證明他有能力制定有效的發展策略，與我們對 CADAR 的期望一致。我期待擴大我們的覆蓋範圍，繼續為眼光獨到的客戶打造與眾不同的精緻設計。」

Simons 是奢侈品行業經驗豐富的管理高層，此前曾擔任 Frederique Constant 主席兼全球商業總監、Chopard 北美行政總裁，最近在 TANE Mexico 1942 擔任行政總裁。

Simons 說：「能夠擔任行政總裁的角色，我倍感榮幸和謙卑。CADAR 對卓越的堅定承諾，以及其設計充滿活力、現代與雋永並存的聲譽吸引了我，讓我獲得這大好機會。我渴望與 CADAR 有才華的團隊合作，為品牌實現新的里程碑。」

共同創辦人兼董事會主席 Avraham Kadar 補充道：「我們相信，Ralph 將使 CADAR 成為業界明星。」

CADAR 簡介

CADAR 於2015 年在紐約市創辦，創辦人為富有遠見的時尚設計師 Michal Kadar 及其丈夫 Avraham Kadar，公司以富有藝術感與前衛的創新珠寶設計和無與倫比的工藝而著稱。CADAR 是高級珠寶行業中最矚目的奢華品牌之一，獲得眾多獎項，包括 Michal Kadar 在高級珠寶類別中榮獲「FGI 新星」(FGI Rising Star)、COUTURE 的「最佳黃金獎」 (Best in Gold) 和首屆 Town & Country Magazine Jewelry Awards 的「年度黃金設計」 (Gold Design of the Year)。CADAR 是名人的心頭好，在北美越來越多的授權零售商和奢華精品店有售，包括 Bergdorf Goodman、Neiman Marcus、Saks Fifth Avenue、Marissa Collections、Broken English、Mitchell's Stores、Bernie Robbins、June Simmons、Elizabeth Anthony、Reinhold 以及 CADAR 的電子精品店 cadar.com。2025 年春季，第一間 CADAR 旗艦店將在紐約市的肉類包裝區開幕。

聯絡方式：

Talia Janofsky

[email protected]

SOURCE CADAR