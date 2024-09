Cadar nombra a Ralph Simons como consejero delegado para dirigir el negocio de joyería fina

Simons, un ejecutivo experimentado en la industria del lujo, fue anteriormente director general y director comercial global en Frederique Constant, consejero delegado en Chopard North America y, más recientemente, consejero delegado en TANE México 1942.

"Me siento honrado y agradecido de asumir el cargo de consejero delegado", explicó Simons. "El compromiso inquebrantable de CADAR con la excelencia y su reputación de diseño vibrante, moderno y atemporal me atrajeron a esta increíble oportunidad. Estoy ansioso por colaborar con el talentoso equipo de CADAR para lograr nuevos hitos para la marca".

Avraham Kadar, cofundador y presidente de la junta, añadió: "Estamos seguros de que Ralph posicionará a CADAR como una estrella en nuestra industria".

ACERCA DE CADAR

Fundada en 2015 en la ciudad de Nueva York por la visionaria diseñadora de moda Michal Kadar y su esposo, Avraham Kadar, CADAR es famosa por sus diseños de joyería innovadores y vanguardistas y su artesanía incomparable. CADAR, una de las marcas de lujo más atractivas en la industria de la joyería fina, ha recibido numerosos galardones, entre ellos, para Michal Kadar, como FGI Rising Star en la categoría de joyería fina, Best in Gold en COUTURE y Gold Design of the Year en la primera edición de Town & Country Magazine Jewelry Awards. CADAR, una de las favoritas de las celebridades, está disponible en una creciente selección de socios minoristas autorizados y boutiques de lujo en América del Norte, entre las que se incluyen Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Marissa Collections, Broken English, Mitchell's Stores, Bernie Robbins, June Simmons, Elizabeth Anthony y Reinhold, así como a través de la boutique electrónica de CADAR en cadar.com. En la primavera de 2025, la primera boutique insignia de CADAR abrirá sus puertas en el Meatpacking District de la ciudad de Nueva York.

Contacto:

Talia Janofsky

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2495560/Ralph_Simons.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2345901/Cadar_Wordmark_Black_RGB_Logo.jpg