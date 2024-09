카다르, 랄프 시몬스를 CEO에 선임하여 고급 보석 사업의 경영을 맡겨

명품 기업들의 경영진으로 많은 경험을 쌓은 시몬스는 프레데릭 콘스탄트(Frederique Constant)의 사장 겸 전 세계 영업 담당 디렉터, 쇼파드 노스 아메리카(Chopard North America) CEO, 가장 최근에는 테인 멕시코 1942(TANE Mexico 1942) CEO를 역임했다.

시몬스는 "CEO 역할을 맡게 되어 영광이며 이를 겸허하게 받아들인다"면서 "카다르의 탁월함에 대한 변함없는 의지와 활기차고 현대적이며 시대를 초월한 디자인을 통해 획득한 명성이 나로 하여금 이 놀라운 기회를 붙잡도록 이끌었다. 유능한 카다르 직원들과 협력하여 이 브랜드의 새로운 성과들을 이루도록 힘쓰고 싶다"고 말했다.

공동 설립자이자 이사회 의장인 아브라함 카다르(Avraham Kadar)는 "랄프가 카다르를 우리 업계의 스타로 자리매김할 것으로 확신한다"고 덧붙였다.

카다르

비전 있는 패션 디자이너 미쳘 카다르와 그녀의 남편 아브라함 카다르가 2015년 뉴욕에서 설립한 카다르는 혁신적이고 예술 감각을 선도하는 보석 디자인과 최고의 장인 정신으로 유명하다. 고급 보석 업계에서 가장 매력적인 명품 브랜드 중 하나인 카다르는 고급 보석 카테고리에서 FGI 라이징 스타(FGI Rising Star)로 선정된 미쳘 카다르, 제1회 타운 앤 컨트리 매거진 주얼리 어워드(Town & Country Magazine Jewelry Awards)에서 최우수 골드 쿠튀르(Best in Gold at COUTURE), 올해의 골드 디자인(Gold Design of the Year) 상 등을 다수 수상했다. 셀럽들에게 인기가 높은 카다르는 버그도프 굿맨, 니만 마커스, 삭스 피프스 애비뉴, 마리사 컬렉션, 브로큰 잉글리쉬, 미첼스 스토어, 버니 로빈스, 준 시몬스, 엘리자베스 앤서니, 라인홀드 등 지금도 그 수가 늘고 있는 북미의 공식 리테일 파트너들 그리고 명품 부티크들 뿐만 아니라 카다르의 e부티크인 cadar.com에서 구입할 수 있다. 2025년 봄에는 뉴욕 미트패킹 디스트릭트에 카다르의 첫 플래그십 부티크가 문을 연다.

연락처:

Talia Janofsky

[email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2495560/Ralph_Simons.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2345901/Cadar_Wordmark_Black_RGB_Logo.jpg

SOURCE CADAR