Cadeias de suprimento globais forçadas a mudar rapidamente à medida que o comércio mundial entra em uma nova era, de acordo com o Economist Impact e DP World

As nações não alinhadas estão rapidamente emergindo como intermediárias fundamentais na mitigação de riscos comerciais, preenchendo lacunas criadas por conflitos globais

DAVOS, Suíça, 21 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Três quartos das empresas em todo o mundo estão reformulando suas cadeias de suprimentos trabalhando com mais fornecedores, em vez de menos, para mitigar os riscos em um ambiente global cada vez mais fragmentado.

A pesquisa revelada pela Economist Impact e pela DP World no Fórum Econômico Mundial destaca esse pivô estratégico, impulsionado pela incerteza geopolítica que provavelmente crescerá com as políticas de "América em primeiro lugar" da nova administração nos Estados Unidos.

O quinto estudo anual Trade in Transition entrevistou mais de 3.500 executivos da cadeia de suprimentos em todo o mundo. As descobertas revelam que as empresas estão sendo forçadas a se adaptar rapidamente ao crescente protecionismo e às mudanças nas alianças geopolíticas.

Países percebidos como não alinhados, como Vietnã, México, Índia, Emirados Árabes Unidos ou Brasil, estão emergindo como centros comerciais fundamentais. Entre os executivos, impressionantes 71% concordam que esses países mitigam os riscos comerciais, enquanto 69% os consideram críticos para lidar com as lacunas criadas por conflitos globais.

Cerca de 40% das empresas estão aumentando suas fontes nos EUA e outros 32% estão adotando cadeias de suprimentos duplas para mitigar os riscos geopolíticos. O Friendshoring – realocação de cadeias de suprimentos para países politicamente alinhados – complementa essas estratégias, com cerca de 34% das empresas buscando essa abordagem para lidar com as tensões entre as potências globais.

Os desafios econômicos continuam sendo uma prioridade, com 33% dos executivos citando inflação prolongada e altas taxas de juros como principais preocupações. Ao aproveitar centros neutros, diversificar fornecedores e adotar tecnologias avançadas como IA, as empresas estão melhor posicionadas para navegar nesta era de complexidade econômica e geopolítica.

Ao discursar no lançamento do relatório no Fórum Econômico Mundial em Davos hoje, o presidente e CEO do DP World Group, Sultan Ahmed bin Sulayem, disse:

"O comércio global hoje está mais complexo do que nunca, exigindo agilidade, resiliência e inovação. Na DP World, capacitamos as empresas com a infraestrutura global, a experiência local e a tecnologia avançada necessárias para prosperar neste cenário em evolução em mercados fragmentados. A pesquisa mais recente da Economist Impact fornece informações inestimáveis sobre o futuro do comércio nesta nova era. Com isso, pretendemos promover o diálogo, a inovação e a resiliência dentro do ecossistema global da cadeia de suprimentos, capacitando as empresas para se adaptarem e prosperarem em um mundo cada vez mais dinâmico".

John Ferguson, líder global de nova globalização, da Economist Impact, acrescentou:

"Em 2025 e no futuro previsível, o comércio global será moldado por três forças: mudanças geopolíticas, mudanças climáticas e uma nova onda de IA e automação. No entanto, as empresas não estão se retirando do comércio internacional, apenas encarando o desafio. As empresas que permanecerem ágeis e econômicas terão a vantagem. As empresas que também combinam gerenciamento de riscos com experimentação e abertura de IA estarão em melhor posição para vencer neste novo capítulo da globalização".

PRINCIPAIS INSIGHTS DO TRADE IN TRANSITION DE 2025

Métrica Percentual Observações Negócios que diversificam as bases de fornecedores 75 % Distribuir o risco e aumentar a resiliência ao trabalhar com mais parceiros Centros neutros como âncoras de estabilidade 71 % Exemplos de Vietnã, México, Índia, Emirados Árabes Unidos e

Brasil Países neutros preenchendo lacunas de conflitos comerciais 69 % Citado como crítico para mitigar riscos geopolíticos Aumento do aprovisionamento dos EUA 40 % Adaptação a uma administração liderada por republicanos Adoção da cadeia de suprimentos dupla em ascensão 32 % Mitiga riscos específicos da região Crescente adoção de friendshoring 34 % Reduzindo a exposição a rivalidades entre grandes potências Preocupação principal: inflação e taxas prolongadas 33 % A pressão econômica continua sendo uma questão fundamental Fonte : Economist Impact

