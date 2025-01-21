根據Economist Impact和DP World的報告，全球貿易進入新時代，全球供應鏈被迫迅速變革
新聞提供者DP World
21 1月, 2025, 14:30 CST
非結盟國家迅速崛起，成為減輕貿易風險的關鍵中介，填補全球衝突所帶來的差距
瑞士達沃斯2025年1月21日 /美通社/ -- 全球四分之三的企業正在重構其供應鏈，與更多而非更少的供應商合作，以應對日益分散的全球環境中的風險。
Economist Impact和DP World在世界經濟論壇（World Economic Forum）上揭示的研究顯示，這一策略轉向源於地緣政治的不確定性，並預計隨著美國新政府的「美國優先」（America first）政策，這一不確定性將進一步加劇。
第五屆《貿易轉型》（Trade in Transition）年度研究調查了全球超過3,500名供應鏈高管。研究結果顯示，企業被迫迅速適應日益升級的保護主義和變動中的地緣政治聯盟。
被歸類為非結盟國家的國家，如越南、墨西哥、印度、阿聯酋或巴西，正崛起為重要的貿易樞紐。71%的高管認同這些國家有助於減輕貿易風險，而69%則認為這些國家對填補全球衝突所帶來的差距至關重要。
約40%的企業正在增加其美國本土採購，另外32%的企業則採用雙重供應鏈來應對地緣政治風險。友岸化（Friendshoring）——將供應鏈遷移至政治立場相近的國家——與這些策略相輔相成，約34%的企業採用這一方式，以應對全球大國間的緊張局勢。
經濟挑戰仍然是首要問題，33%的高管將持續的通脹和高利率列為主要關切。透過利用中立樞紐、多元化供應商並採用如人工智能等先進技術，企業能夠更有效地應對這一經濟和地緣政治複雜性的時代。
在今天於達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）發佈報告時，DP World集團主席兼行政總裁Sultan Ahmed bin Sulayem表示：
「當今的環球貿易比以往任何時候都更為複雜，需求敏捷性、韌性和創新。於DP World，我們為企業提供全球基礎設施、當地專業知識和先進技術，幫助他們在這個日益碎片化的市場中蓬勃發展。 Economist Impact的最新研究提供了對貿易未來的寶貴見解。在此基礎上，我們旨在促進全球供應鏈生態系統中的對話、創新與韌性，幫助企業適應並在日益動態的世界中蓬勃發展。」
Economist Impact新全球化全球主管John Ferguson補充道：
「在2025年及可預見的未來，全球貿易將受到三股力量的塑造：變動的地緣政治、氣候變遷以及新一波的人工智能與自動化。然而，企業並未從國際貿易中退縮，而是迎接挑戰。保持敏捷和成本效益的企業將具有優勢。那些將風險管理與人工智能實驗和開放性結合的企業，將在全球化新篇章中處於最有利的位置。」
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2025年《貿易轉型》（Trade in Transition）關鍵見解
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指標
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百分比
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備註
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企業多元化供應商基礎
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75 %
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透過以下方式分散風險並提升韌性：
與更多夥伴合作
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中立樞紐作為穩定的支柱
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71 %
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以越南、墨西哥、印度、阿聯酋和
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中立國家填補貿易衝突差距
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69 %
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被認為對減輕地緣政治風險至關重要
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增加美國本土採購
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40 %
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適應共和黨執政的政府
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雙重供應鏈採用上升
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32 %
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減輕區域特定風險
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友岸化採用日益增長
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34 %
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減少對大國競爭的風險
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主要關注：延長通脹和利率
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33 %
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經濟壓力仍然是關鍵問題
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資料來源 ：Economist Impact
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SOURCE DP World
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