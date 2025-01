Selon Economist Impact et DP World, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont contraintes de changer rapidement alors que le commerce mondial entre dans une nouvelle ère.

Les nations non alignées apparaissent rapidement comme des intermédiaires essentiels pour atténuer les risques commerciaux et combler les lacunes créées par les conflits mondiaux.

DAVOS, Suisse, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Les trois quarts des entreprises du monde entier réorganisent leurs chaînes d'approvisionnement en travaillant avec davantage de fournisseurs plutôt qu'avec un plus petit nombre, afin d'atténuer les risques dans un environnement mondial de plus en plus fragmenté.

Une étude dévoilée par Economist Impact et DP World lors du Forum économique mondial met en évidence ce changement stratégique, motivé par l'incertitude géopolitique qui devrait s'accroître avec les politiques « America first » du nouveau gouvernement américain.

Dans le cadre de la cinquième étude annuelle Trade in Transition, plus de 3 500 cadres dirigeants de la chaîne d'approvisionnement ont été interrogés dans le monde entier. Les résultats révèlent que les entreprises sont contraintes de s'adapter rapidement à la montée du protectionnisme et à l'évolution des alliances géopolitiques.

Les pays perçus comme non alignés, tels que le Viêt-Nam, le Mexique, l'Inde, les Émirats arabes unis ou le Brésil, sont en train de devenir des plaques tournantes essentielles pour le commerce. Près de 71 % des cadres dirigeants reconnaissent que ces pays atténuent les risques commerciaux, tandis que 69 % d'entre eux les considèrent comme essentiels pour combler les lacunes créées par les conflits mondiaux.

Environ 40 % des entreprises augmentent leur approvisionnement aux États-Unis et 32 % adoptent des chaînes d'approvisionnement doubles pour atténuer les risques géopolitiques. Le friendshoring, c'est-à-dire la délocalisation des chaînes d'approvisionnement vers des pays politiquement alignés, vient compléter ces stratégies, avec environ 34 % des entreprises qui adoptent cette approche pour gérer les tensions entre les puissances mondiales.

Les défis économiques restent une priorité, 33 % des dirigeants citant l'inflation prolongée et les taux d'intérêt élevés comme principales préoccupations. En s'appuyant sur des hubs neutres, en diversifiant les fournisseurs et en adoptant des technologies de pointe comme l'IA, les entreprises sont mieux positionnées pour naviguer dans cette ère de complexité économique et géopolitique.

S'exprimant lors du lancement du rapport au Forum économique mondial de Davos aujourd'hui, le Président-directeur général du groupe DP World, le Sultan Ahmed bin Sulayem, a déclaré :

« Le commerce mondial est aujourd'hui plus complexe que jamais, exigeant agilité, résilience et innovation. Chez DP World, nous mettons à la disposition des entreprises l'infrastructure mondiale, l'expertise locale et la technologie de pointe nécessaires pour prospérer dans ce paysage en évolution sur des marchés fragmentés. Les dernières recherches menées par Economist Impact fournissent des indications précieuses sur l'avenir du commerce dans cette nouvelle ère. Nous souhaitons ainsi favoriser le dialogue, l'innovation et la résilience au sein de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en donnant aux entreprises les moyens de s'adapter et de prospérer dans un monde de plus en plus dynamique. »

John Ferguson, Responsable mondial, Nouvelle mondialisation, Economist Impact, a ajouté :

« En 2025 et dans un avenir prévisible, le commerce mondial sera influencé par trois forces : l'évolution de la géopolitique, le changement climatique et une nouvelle vague d'IA et d'automatisation. Pourtant, les entreprises ne se détournent pas du commerce international, mais relèvent le défi. Les entreprises qui resteront flexibles et performantes en termes de coûts auront l'avantage. Les entreprises qui associent la gestion des risques à l'expérimentation de l'IA et à l'ouverture seront les mieux placées pour s'imposer dans ce nouveau chapitre de la mondialisation. »

APERÇU DU COMMERCE EN TRANSITION 2025

Indicateur Pourcentage Remarques Entreprises diversifiant leur base de fournisseurs 75 % Répartition des risques et accroissement la résilience en travaillant avec plus de partenaires Hubs neutres comme points d'ancrage de la stabilité 71 % Exemples du Viêt-Nam, du Mexique, de l'Inde, des Émirats arabes unis et du

Brésil Pays neutres comblant les écarts liés aux conflits commerciaux 69 % Cité comme essentiel pour atténuer les risques géopolitiques Augmentation de l'approvisionnement aux États-Unis 40 % Adaptation à une administration dirigée par les Républicains Adoption d'une double chaîne d'approvisionnement en hausse 32 % Atténue les risques spécifiques à la région Hausse de l'adoption du friendshoring 34 % Réduction de l'exposition aux rivalités entre grandes puissances Principale préoccupation : inflation prolongée et taux 33 % La pression économique reste un problème majeur Source : Economist Impact











