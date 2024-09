Cambrex anuncia nova tecnologia de fabricação de síntese de peptídeos em fase líquida

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Cambrex, uma organização líder global de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), anunciou hoje que a Snapdragon Chemistry, uma empresa da Cambrex, desenvolveu com sucesso uma nova tecnologia de síntese de peptídeos em fase líquida (LPPS) que utiliza reatores em lote de ingredientes farmacêuticos ativos (IFA) tradicionais e fluxo contínuo, evitando a dependência de reatores especializados em fase sólida. Esta nova tecnologia LPPS reduz materialmente a demanda de solventes e a necessidade de reagentes em excesso em comparação com os processos padrão de síntese de peptídeos em estado sólido.

"Nos últimos anos, fizemos investimentos expressivos em pesquisa e desenvolvimento de compostos sintéticos complexos, especificamente para reduzir os impactos econômicos e ambientais da fabricação de peptídeos e oligonucleotídeos", disse o Dr. Matt Bio, diretor científico da Cambrex. "Nossa nova tecnologia LPPS fornece uma solução significativamente mais econômica e ambientalmente sustentável quando comparada à síntese tradicional de peptídeos em fase sólida, reduzindo substancialmente o uso de solventes e permitindo a substituição por solventes sustentáveis."

A tecnologia LPPS suporta peptídeos de até 12 resíduos de comprimento, enquanto peptídeos maiores são então montados em fase líquida, usando uma abordagem de acoplamento de fragmento convergente. Os processos desenvolvidos com a tecnologia LPPS da Cambrex podem ser dimensionados da mesma forma que as pequenas moléculas tradicionais.

Além da LPPS, a Cambrex também desenvolveu capacidades únicas na cristalização de peptídeos e proteínas, incluindo uma plataforma de triagem de cristalização especificamente para a descoberta de formas cristalinas de peptídeos e proteínas. A cristalização pode proporcionar melhor qualidade e estabilidade do produto e reduzir a necessidade de cromatografia preparativa e liofilização demoradas.

"Com os sucessos clínicos e comerciais das terapias baseadas em peptídeos, é imperativo que forneçamos soluções líderes do setor para desenvolver e dimensionar candidatos a peptídeos", disse Thomas Loewald, CEO da Cambrex.

A Cambrex continuará a investir em P&D em modalidades sintéticas complexas, incluindo o desenvolvimento de tecnologia adicional para peptídeos, bem como novas pesquisas sobre a aplicação de inteligência artificial para a otimização de processos de oligonucleotídeos.

Sobre a Snapdragon Chemistry

A Snapdragon Chemistry, empresa da Cambrex, é especializada em lotes de ingredientes farmacêuticos ativos (IFA) e desenvolvimento contínuo de processos de fluxo, utilizando tecnologia de automação de última geração e equipamentos proprietários para resolver desafios complexos de desenvolvimento analítico e de processos. Com P&D e fabricação sediados em Waltham, Massachusetts, os mais de 70 funcionários da Snapdragon têm fortes laços com a comunidade científica local, com 31 cientistas de doutorado na equipe.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma organização líder global de desenvolvimento e fabricação de contratos (CDMO) que fornece desenvolvimento e fabricação de medicamentos em todo o seu ciclo de vida, bem como serviços analíticos e IND abrangentes.

Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe de 2.000 especialistas que atendem clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex oferece uma gama de tecnologias e recursos especializados de medicamentos, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, ciência do estado sólido, caracterização de materiais e APIs altamente potentes.

