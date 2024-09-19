Cambrex 宣布推出創新液相肽合成製造技術

LPPS技術適用於合成長達 12 個殘基的肽，而對於更長的肽，則採用液相聚合片段偶聯方法進行組裝。使用 Cambrex 的 LPPS 技術開發的工藝，可以像傳統小分子一樣輕鬆放大。

除了 LPPS，Cambrex 還開發了獨特的肽和蛋白質結晶技術，包括專門用於發現肽和蛋白質結晶形式的結晶篩選平台。結晶可以提高產品質量和穩定性，並減少對耗時的製備色譜和凍乾的需求。

Cambrex 行政總裁 Thomas Loewald 表示：「隨著基於肽的療法的臨床和商業成功，我們必須提供行業領先的解決方案來開發和擴展肽候選藥物。」

Cambrex 將繼續投資於複雜合成模式的研發，包括進一步開發肽技術，以及應用人工智能優化寡核苷酸工藝的新研究。

關於 Snapdragon Chemistry

Snapdragon Chemistry 現為 Cambrex 旗下公司，專門從事活性藥物成分 (API) 批量生產和連續流程研發，並利用最先進的自動化科技和專利設備，簡化複雜流程和解決分析研發挑戰。Snapdragon 的研發和製造總部位於美國麻省沃爾瑟姆，其 70 多名員工與當地科學界有密切的聯繫，員工當中包括 31 名持博士學位的科學家。

關於 Cambrex

Cambrex 是一家全球領先的合約開發和製造組織 (CDMO)，提供整個藥物生命週期的原料藥開發和製造，以及全面的分析和IND支援服務。

Cambrex 擁有 40 多年的豐富經驗和一支由 2000 名專家組成的團隊，為北美和歐洲的環球客戶提供服務，提供一系列專業原料藥技術和能力，包括連續流、受管制物質、固態科學、材料表徵和高效活性藥物成分 (API)。

SOURCE Cambrex