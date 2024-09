Cambrex annonce une nouvelle technologie de fabrication de synthèse de peptides en phase liquide

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Cambrex, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan au niveau mondial, a annoncé aujourd'hui que Snapdragon Chemistry, une société de Cambrex, avait développé avec succès une nouvelle technologie de synthèse de peptides en phase liquide (LPPS) qui utilise des réacteurs discontinus d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) traditionnels et un flux continu, évitant ainsi la dépendance à l'égard de réacteurs spécialisés en phase solide. Cette nouvelle technologie LPPS réduit considérablement la demande en solvants et le besoin de réactifs excédentaires par rapport aux processus de synthèse de peptides standard à l'état solide.

« Au cours des dernières années, nous avons réalisé des investissements importants dans la recherche et le développement de produits synthétiques complexes, en particulier pour réduire l'impact économique et environnemental de la fabrication de peptides et d'oligonucléotides », a déclaré le Dr Matt Bio, directeur scientifique de Cambrex. « Notre nouvelle technologie LPPS offre une solution nettement plus rentable et écologiquement durable par rapport à la synthèse peptidique traditionnelle en phase solide, en réduisant ainsi considérablement l'utilisation de solvants et en permettant la substitution de solvants durables »

Cette technologie prend en charge des peptides d'une longueur maximale de 12 résidus, tandis que les peptides plus grands sont ensuite assemblés en phase liquide, à l'aide d'une approche convergente de couplage de fragments. Les procédés développés avec la technologie LPPS de Cambrex peuvent être mis à l'échelle de la même manière que les petites molécules traditionnelles.

Outre la LPPS, Cambrex a également développé des capacités uniques dans le domaine de la cristallisation des peptides et des protéines, notamment une plateforme de criblage de cristallisation spécifiquement destinée à la découverte de formes cristallines de peptides et de protéines. La cristallisation permet d'améliorer la qualité et la stabilité des produits et de réduire la nécessité d'une chromatographie préparatoire et d'une lyophilisation qui prennent du temps.

« Avec les succès cliniques et commerciaux des thérapies à base de peptides, il est impératif que nous fournissions des solutions de pointe pour développer et mettre à l'échelle les candidats peptides », a déclaré Thomas Loewald, PDG de Cambrex.

Cambrex continuera d'investir dans la recherche et le développement de modalités synthétiques complexes, y compris la poursuite du développement technologique pour les peptides, ainsi que de nouvelles recherches sur l'application de l'intelligence artificielle pour l'optimisation des processus d'oligonucléotides.

À propos de Snapdragon Chemistry

Snapdragon Chemistry, une société de Cambrex, se spécialise dans le développement de processus en lots et en flux continu d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), utilisant une technologie d'automatisation de pointe et des équipements exclusifs pour relever des défis complexes de développement de procédés et d'analyse. Avec la recherche et le développement, ainsi que la fabrication, basés à Waltham (Massachusetts), les plus de 70 employés de Snapdragon, dont 31 scientifiques titulaires d'un doctorat, font profiter de leurs liens solides avec la communauté scientifique locale.

À propos de Cambrex

Cambrex est un leader mondial de la fabrication et du développement sous contrat (CDMO) qui fournit des services de développement et de fabrication de substances médicamenteuses tout au long du cycle de vie des médicaments, ainsi que des services analytiques complets et des services d'appui aux IND.

Dotée de plus de 40 ans d'expérience et d'une équipe de 2 000 experts au service de clients internationaux à partir de sites situés en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées en matière de substances médicamenteuses, notamment le flux continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les IPA à forte puissance.

