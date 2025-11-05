Capital A explora o Bahrein como centro de aviação, engenharia e logística do Oriente Médio para avançar nos planos de expansão global

Transporte e telecomunicações do Reino do Bahrein, ressaltando o tremendo potencial dessa parceria e o papel do Bahrein como um centro fundamental na estratégia de rede global da AirAsia

MANAMA, Bahrein, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Capital A Berhad ("Capital A" ou "o Grupo") assinou hoje uma Carta de Intenções (CI) com o Ministério dos Transportes e Telecomunicações para explorar o estabelecimento do Bahrein como o centro do Oriente Médio da AirAsia, marcando o início de uma parceria de longo prazo para construir uma grande ponte entre a ASEAN e uma das regiões de aviação que mais crescem no mundo.

A CI estabelece uma estrutura abrangente para uma cooperação econômica e de aviação mais profunda entre a Capital A e o Bahrein, com uma ambição mútua de abrir novas incursões entre o Reino e a região da ASEAN. Ela descreve a colaboração multifacetada em futuras operações aéreas, carga e logística, recursos de manutenção e desenvolvimento de talentos.

Tony Fernandes, CEO da Capital A, disse: "Esta parceria é um divisor de águas. Com nossa reestruturação da aviação prestes a ser concluída, a Capital A e a AirAsia estão entrando em outro capítulo ousado e disruptivo do crescimento global, e o Bahrein será uma poderosa plataforma de lançamento para nós no Oriente Médio.

"A AirAsia foi construída com base na inovação e continuamos redefinindo o modelo de aviação de baixo custo. Fomos pioneiros na criação de companhias aéreas além da nossa base na Malásia, expandindo-nos com sucesso para os nossos redutos da ASEAN na Tailândia, Indonésia, Filipinas e Camboja. O Bahrein dá continuidade ao espírito inovador e pioneiro da AirAsia de criar novos modelos para levar adiante nossa missão de "Agora todos podem voar", e isso se reflete nas áreas que estamos explorando com essa parceria.

"O futuro das viagens é multi-hub, integrado e sem fronteiras. Até 2030, além de operar potencialmente um COA baseado no Bahrein, esperamos operar mais de 25 voos diários entre o Bahrein e nossos mega-hubs da ASEAN, transportando mais de 20 milhões de passageiros nos próximos cinco anos. Haverá novos fluxos de pessoas, comércio, talentos e carga, não apenas entre as principais capitais, mas em cidades secundárias e emergentes de rápido crescimento, onde a expansão econômica real acontece."

Sua Excelência o Dr. Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa, Ministro dos Transportes e Telecomunicações do Reino do Bahrein, disse: "A ambição do Bahrein de diversificar a economia de acordo com a Visão Econômica 2030 ganha outro impulso com esta parceria com a Capital A e a AirAsia. Ela reforça o Bahrein como um centro de turismo e logística no Oriente Médio, reforçando sua posição como um conector estratégico que liga a Ásia, o Oriente Médio, a Europa, a África e os Estados Unidos. O modelo de parceria abre oportunidades para viajantes a lazer e a trabalho. Ao mesmo tempo, criamos empregos especializados para nossa força de trabalho altamente qualificada do Bahrein e impulsionamos ainda mais o PIB do país.

Nos termos da CI, a AirAsia explorará o lançamento de voos da Malásia, Tailândia, Filipinas e Indonésia para o Bahrein nos próximos cinco anos, com conectividade contínua para a Europa e os Estados Unidos. O Grupo também avaliará o estabelecimento de um COA baseado no Bahrein para operar aeronaves de fuselagem estreita em cidades-chave no Oriente Médio, Ásia Central, África e Europa.

Até 2030, a AirAsia espera operar mais de 25 voos diários via Bahrein, transportando mais de 20 milhões de passageiros nos próximos cinco anos e contribuindo com cerca de BHD 3 bilhões (US$ 8 bilhões) para a economia do Bahrein.

Espera-se que essa expansão apoie mais de 100.000 empregos em todo o ecossistema de aviação e serviços. Um programa plurianual de desenvolvimento de talentos treinará e empregará cidadãos do Bahrein em funções de piloto, tripulação, engenharia e solo, com mais de 1.000 contratações direcionadas no primeiro ano para apoiar a agenda de avanço econômico do Bahrein.

A Asia Digital Engineering (ADE), braço de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) da Capital A, planeja estabelecer uma presença significativa no Bahrein, construindo uma instalação de última geração, incluindo hangares e oficinas que podem atender aeronaves de fuselagem estreita e larga. Essa instalação capacitará os talentos locais do Bahrein por meio de programas avançados de treinamento para as frotas da Airbus e da Boeing, estabelecendo uma nova referência de eficiência e com o objetivo de oferecer os tempos de resposta mais rápidos de MRO na região. Isso permitirá que as companhias aéreas locais e regionais maximizem o tempo de atividade das aeronaves e explorem oportunidades adicionais de receita. A criação desta instalação marca o compromisso da ADE em tornar o Bahrein um verdadeiro centro de excelência em engenharia no Oriente Médio.

O braço de logística da Capital A, Teleport, posicionará o Bahrein como a principal porta de entrada para expandir para além da Ásia pela primeira vez, com planos de basear cargueiros dedicados no Reino para fortalecer a conectividade para o Oriente Médio, Europa, África e CEI. Esta medida estratégica permitirá à Teleport expandir sua rede internacional e facilitará maiores fluxos de comércio eletrônico entre a Ásia, o Oriente Médio e além.

Este anúncio de parceria segue o recente marco da Capital A, que viu todas as condições para a alienação de seus negócios de aviação serem atendidas, abrindo caminho para a formação de um Grupo AirAsia como uma operadora de rede de baixo custo multi-hub. Com o AirAsia Group focado na expansão global das companhias aéreas e a Capital A desenvolvendo um ecossistema complementar de viagens e digital, ambas as entidades agora estão alinhadas para acelerar o crescimento, desbloquear novos mercados e oferecer um futuro mais conectado para hóspedes e parceiros em todo o mundo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811718/Capital_A.jpg

FONTE Capital A